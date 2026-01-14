GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

▲許多人對於「陰莖尺寸」抱有迷思。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

許多人對於男性生殖器抱有「尺寸迷思」，但性愛專家指出，擁有較大陰莖的男性，其實私下面臨諸多困擾，不僅容易造成伴侶疼痛，更可能因此產生心理創傷與勃起障礙，甚至完全迴避親密關係。

陰莖較大≠美好性愛

性學家迪塞塔博士（Dr. Mindy DeSeta）向《哈芬登郵報》表示，她有許多陰莖較大的客戶，都因為生殖器尺寸面臨各種挑戰，包括個人不適到性行為困難。

她指出，「女性陰道平均深度僅約2至4英寸（約5至10公分），若陰莖太長，容易撞擊子宮頸造成不適甚至疼痛，因此許多體位根本無法順利進行」，口交也更容易引發嘔吐反射。如果陰莖過粗，甚至可能導致陰道撕裂傷。

刻板印象壓力更大

此外，「生殖器較大」等於「美好性愛」的社會刻板印象，也為當事人帶來巨大壓力。迪塞塔說，「這些期待可能增加勃起障礙等性功能障礙的風險，甚至導致他們完全避免性行為。」

▼陰莖尺寸太大可能反而帶來困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）



專攻性治療的心理學家米契爾博士（Dr. Rod Mitchell）也指出，反覆在性行為中傷害伴侶會造成「同理心創傷」（empathic injury），「每次伴侶因疼痛而退縮，都會造成微型創傷。這些男性承受著用自己身體一再傷害愛人的重擔」，這種內疚感會讓大腦將親密關係視為危險，引發焦慮等壓力反應，最終可能導致勃起功能障礙。

不過，社會普遍認為「尺寸大很幸運」的觀念，反而讓當事人更加孤獨。米契爾說，「他們無法訴說害怕傷害伴侶的恐懼，因為這聽起來很荒謬，於是只能內化羞恥感。」

坦誠溝通才是解方

米契爾建議，將此視為心理創傷，而非生理問題來處理，透過坦誠溝通打破孤獨循環。迪塞塔則強調，「良好的性生活始於坦誠溝通，雙方應開放討論哪些體位舒適、哪些可能不適，才能讓體驗更愉悅。」