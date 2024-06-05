全球「豬腎移植」第二人！47天後仍失敗　開刀取出原因曝光

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全球「豬腎移植」第二人！54歲女存活47天後仍失敗　開刀取出原因曝光

▲▼美國54歲女性患者皮薩諾（Lisa Pisano）2024年4月移植豬腎，47天後因為血流不足器官受損而摘除。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國54歲女性皮薩諾（Lisa Pisano）4月成功移植豬腎，47天後因為血流不足器官受損而摘除。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

全球第二例豬腎移植患者，美國一名54歲婦人4月植入一顆基因改造豬隻的腎臟後平安存活，並且沒有出現器官排斥現象，但47天後外科醫生仍決定摘除她身上的豬腎，原因是器官因血流不足出現受損情形。

根據紐約時報報導，紐約大學朗格尼移植研究所（NYU Langone Transplant Institute）方面表示，外科醫生上周從54歲女性患者皮薩諾（Lisa Pisano）體內取出了一顆基因改造豬的腎臟，原因是豬腎因為與心臟幫浦相關的血流不足情況而受損。

皮薩諾先前曾經接受植入左心室輔助裝置（心臟幫浦），這是一種提供給需要進行心臟移植患者的裝置，若未裝心臟幫浦，皮薩諾就會面臨死亡風險。由於人類器捐腎臟嚴重短缺，皮薩諾又同時患有腎衰竭與心臟衰竭問題，導致她不符合腎臟移植的資格。

今年4月，皮薩諾在植入心臟幫浦的8天後就接受了豬腎移植，成為了全球第二位植入基因改造豬腎的患者，也是目前已知首位接受器官移植的裝有心臟幫浦的患者。

使用豬腎47天後，皮薩諾動刀摘除豬腎，目前身體情況穩定，心臟幫浦仍在正常運作，並且重新開始接受洗腎。

►►►美「移植豬腎」創紀錄　腦死大體內正常運作61天！醫見狀態也驚訝

►►►只多活7周！全球首例「豬腎移植」患者過世　院方證實

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