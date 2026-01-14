2026最強護照揭曉！前3強都在亞洲　台灣第33名進步了

▲台灣最新名次來到第33名。（圖／記者李毓康攝）

記者詹雅婷／綜合報導

CNN報導，2026年最強大護照排名出爐，根據最新公布的「恒理護照指數」（Henley Passport Index），前三強護照均來自亞洲國家，冠軍寶座由新加坡拿下，日本與韓國並列第二名，至於台灣則是第33名，前進3個名次。

這項護照排名由恒理環球顧問事務所有限公司編制，並採用國際航空運輸協會（IATA）專屬數據，針對227個國家與地區作排序，並把得分相同的國家列在同一名次。

第一名由新加坡拿下，可免簽進入192個目的地，日韓以188個目的地名列第二緊追在後。多個歐洲國家闖進前八名，馬來西亞拿到第九名，美國重返第十名。至於台灣，可免簽前往139個目的地，排名第33名，比12月進步3個名次。

根據報告，阿拉伯聯合大公國（UAE）表現最為強勁，自2006年以來新增149個免簽目的地，名次上升57名，主要原因在於該國持續的外交努力以及簽證自由化政策。