　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

2026最強護照揭曉！前3強都在亞洲　台灣第33名進步了

▲▼外交部長吳釗燮視察新版晶片護照民眾申辦情形。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣最新名次來到第33名。（圖／記者李毓康攝）

記者詹雅婷／綜合報導

CNN報導，2026年最強大護照排名出爐，根據最新公布的「恒理護照指數」（Henley Passport Index），前三強護照均來自亞洲國家，冠軍寶座由新加坡拿下，日本與韓國並列第二名，至於台灣則是第33名，前進3個名次。

這項護照排名由恒理環球顧問事務所有限公司編制，並採用國際航空運輸協會（IATA）專屬數據，針對227個國家與地區作排序，並把得分相同的國家列在同一名次。

第一名由新加坡拿下，可免簽進入192個目的地，日韓以188個目的地名列第二緊追在後。多個歐洲國家闖進前八名，馬來西亞拿到第九名，美國重返第十名。至於台灣，可免簽前往139個目的地，排名第33名，比12月進步3個名次。

根據報告，阿拉伯聯合大公國（UAE）表現最為強勁，自2006年以來新增149個免簽目的地，名次上升57名，主要原因在於該國持續的外交努力以及簽證自由化政策。

排名 國家／地區 目的地數量
1 新加坡 192
2 日本、南韓 188
3 丹麥、盧森堡、西班牙、瑞典、瑞士 186
4 奧地利、比利時、芬蘭、法國、德國、希臘、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威 185
5 匈牙利、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛維尼亞、阿拉伯聯合大公國 184
6 克羅埃西亞、捷克、愛沙尼亞、馬爾他、紐西蘭、波蘭 183
7 澳洲、拉脫維亞、列支敦斯登、英國 182
8 加拿大、冰島、立陶宛 181
9 馬來西亞 180
10 美國 179
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

adidas萌寵「三葉草新年套裝」必收！PEDRO請浪浪示範百搭通勤包

糖尿病視力惡化藏危機　新式導管助患者穩住青光眼

中壢小貨車載油「一路狂漏300米」超扯畫面曝　警急鋪木屑除污

獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」　認處置不周記申誡

定食8攜手味全龍推聯名餐點　西門店Yuri人形立牌超吸睛

GU、UNIQLO超甜百元起收！通勤神外套現省500元　顯瘦神褲新色買爆

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

【對決柯志恩】賴瑞隆市長初選出線！　曝「我一直跟高雄在一起」

國際熱門新聞

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

男推輪椅帶妻上飛機　安檢一摸「人已經死亡」

尹錫悅激辯89分鐘　律師當庭打瞌睡

泰列車事故22死　目擊者：車廂被切半

伊朗示威1.2萬死　斷網期間大殺戮

美國丹麥二選一！　格陵蘭總理選邊站遭川普嗆：你哪位？

即／川普取消美伊會談：救兵在路上

2026最強護照！　台灣名次出爐

艾美獎男星涉「性侵男童」2年！　本人自首了

冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生命喪實習現場

尹錫悅聞死刑求刑輕笑　法院2月中旬宣判

快訊／川普聲援抗議民眾：對伊朗貿易國加徵25％關稅生效！

伊朗鎮壓瞄準眼睛、生殖器　醫控蓄意殺人

市場消化通膨數據！美股四大指數漲跌互見　台積電ADR跌近1美元

更多熱門

相關新聞

石平訪台證實兩岸互不隸屬　國台辦批賴清德

石平訪台證實兩岸互不隸屬　國台辦批賴清德

被大陸制裁的日本參議員石平日前訪問台灣，總統賴清德指出，其用行動證明「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；石平此行有支持聲音，也被外界痛斥是「漢奸」、「數典忘祖」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（14）日也痛批，「賴清德伙同個別民族敗類、宵小之輩上演鬧劇，炮製散布『台獨』分裂謬論，令人不齒。」

台積電新建5美廠不綁時間表！還換到關稅15％　專家：台美更緊密

台積電新建5美廠不綁時間表！還換到關稅15％　專家：台美更緊密

中國施壓歐洲「禁台灣政治人物入境」

中國施壓歐洲「禁台灣政治人物入境」

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

從委內瑞拉看台灣　中共會不會照樣複製？

加拿大總理訪中前夕！　訪台議員提前返國

加拿大總理訪中前夕！　訪台議員提前返國

關鍵字：

護照免簽台灣

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面