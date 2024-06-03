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變態男把前女友「關狗籠恐怖性虐」　狂傳私訊洗腦「都是你的錯」

▲▼女性,性侵,暴力,崩潰,家暴,受害。（示意圖／達志影像）

▲男子性虐女子被判13年以上刑期。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國28歲男子康納(Connor Jay McLachlan)被控將一名受害女子關在狗籠中，進行不人道、暴力性虐待，每當受害者試圖斷絕與他的關係時，就會收到大量騷擾訊息，讓受害者過著生不如死的痛苦生活。

來自威爾斯塔爾伯特港(Port Talbot)的28歲男子康納，因為長期性虐一名受害女子，近來在斯萬西(Swansea)出庭受審後，被控一共犯下11項罪名，其中包含毀壞財產、控制與脅迫行為、性侵與性侵犯等。

受害女子表示，每當她試圖結束與康納的關係時，對方就會出現在她家門口跟騷，並在網路上狂傳大量訊息騷擾，還會對她進行性侵、性虐等暴力行為，讓她坦言，時間久了她漸漸想放棄抵抗，「因為忍受虐待比抵抗他來得容易多了」。

康納除了施行肢體暴力，還在精神上虐待操控受害者，試圖讓受害者相信他的所有誇張行為全都是受害者的錯，直到受害者不幸流產後才決定要徹底離開他，然而他卻闖入對方家中施暴，於2023年9月被捕。

惡行重大的康納，被判處13年3個月刑期與終身限制令，禁止他再與受害者有任何接觸，他至少得在監獄中服刑10年才有機會獲得緩刑。雖然康納已被判入獄，受害者表示，她現在每天仍活在懼怕中，很怕被告會再次出現在她的生活中。

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