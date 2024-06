變態男把前女友「關狗籠恐怖性虐」　狂傳私訊洗腦「都是你的錯」

▲男子性虐女子被判13年以上刑期。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國28歲男子康納(Connor Jay McLachlan)被控將一名受害女子關在狗籠中,進行不人道、暴力性虐待,每當受害者試圖斷絕與他的關係時,就會收到大量騷擾訊息,讓受害者過著生不如死的痛苦生活。

來自威爾斯塔爾伯特港(Port Talbot)的28歲男子康納,因為長期性虐一名受害女子,近來在斯萬西(Swansea)出庭受審後,被控一共犯下11項罪名,其中包含毀壞財產、控制與脅迫行為、性侵與性侵犯等。

