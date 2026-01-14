傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

▲ 川習預計4月於北京會晤。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

《華爾街日報》13日披露，美國川普政府突襲委內瑞拉、強行推翻馬杜洛政權後，迫使北京高層開始重新評估對拉丁美洲的野心。知情人士透露，中國決策圈正浮現一套「交易式」論述，認為既然西半球屬於美國勢力範圍，那麼台灣海峽理應歸中國掌控，而這番論述預計在本月底台灣總統賴清德可能過境美國時首度面臨考驗。

報導引述知悉北京內部討論的消息人士指出，中國目前不再積極尋求短期內擴張拉美影響力，轉而採取戰略性後撤姿態，希望美方未來在台海議題上也能比照辦理。這項盤算並不代表北京將美國對委內瑞拉行動視為立即武統台灣的綠燈，但川普對馬杜洛的作法反而增強中國以核心利益為優先的論述基礎。

賴清德過境美國成指標 北京密切關注

知情人士透露，賴清德已表達有意出席宏都拉斯新任總統阿斯夫拉（Nasry Asfura）27日的就職典禮，北京正密切關注川普政府是否批准賴清德過境美國。他去年曾被拒絕過境，此次能否成行將被視為檢驗美國立場的重要指標。

中國在拉美的布局過去數年穩定推進，透過「一帶一路」貸款興建道路、港口和鐵路，大量採購黃豆、石油等大宗商品，並開採銅礦等金屬資源。委內瑞拉的馬杜洛政權更是北京最重要盟友，獲中國授予「全天候夥伴關係」這項最高外交榮譽，成為拉美唯一享此殊榮的國家。

▲ 阿斯夫拉將於27日宣誓就職。（圖／達志影像／美聯社）

中國拉美布局接連受挫 多國轉向美國

但川普重返白宮後，中國在拉美接連受挫。墨西哥對中國電動車加徵50%關稅以配合華府，巴拿馬退出一帶一路並允許美軍在運河附近基地輪駐，2023年才與台灣斷交的宏都拉斯也出現鬆動跡象。該國蝦類產業因未能打入中國高價市場而幾近崩潰，導致嚴重經濟壓力，獲川普背書的新任總統阿斯夫拉也曾承諾與台灣恢復邦交。

眼見區域失利不斷，北京去年12月發布拉美政策文件，暗示不會放棄當地野心。元旦過後，習近平隨即派特使邱小琪赴委內瑞拉，任務是確保所謂「基本盤」，包括追討逾百億美元債務及維持進入全球最大原油儲量的管道。

美軍突襲逮馬杜洛 中國百億債務恐泡湯

邱小琪3日會見馬杜洛幾小時後，美國特種部隊便突襲卡拉卡斯，激烈交火後逮捕馬杜洛。這場行動徹底打亂北京長達十年來在美國「後院」建立地緣戰略據點的計畫，如今中國握有委國一大堆呆帳，還得面對一個必須優先討好川普的新政權，而川普甚至自封為委內瑞拉「代理總統」。

接近白宮的政策分析人士透露，美方可能以美國企業主導的計畫取代中國在委內瑞拉的基礎建設，並提議協助新政府進行債務重組，交換條件是美企獲得獨家開採石油權利，此舉將有效排擠中國。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，重建美國在西半球的主導地位需要既有友邦協助，以強化區域共同安全，並培養新夥伴關係。

▲ 馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）遭美軍抓捕。（圖／達志影像／美聯社）

4月川習會成關鍵 北京盤算待檢驗

史汀生中心中國項目主任孫韻分析，馬杜洛倒台迫使北京重新檢視門羅主義，而川普動用硬實力證明美國決心是北京必須認真看待的現實。

報導指出，川習預計4月於北京舉行峰會，將成為檢驗中國新盤算的真正考驗。北京希望釐清川普對西半球的「美國優先」政策，究竟是給中國機會加強對周邊地區控制權，抑或委內瑞拉行動只是美國重新確立全球影響力的開端。