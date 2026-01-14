比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

▲女子警告開車不要用鯊魚夾。（圖／翻攝自TikTok／isthisellacarter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名22歲女子發生嚴重車禍，事後特別拍片警告所有駕駛，開車時頭上千萬別戴鯊魚夾，她發生車禍時因為被鯊魚夾碎片擊中，導致腦震盪、嚴重頸部扭傷等恐怖症狀，影片獲得200多萬點閱。

鯊魚夾成隱形凶器 女遭追撞重創頸部

居住在陽光海岸市的22歲女子艾拉(Ella Carter)，近來在TikTok上分享，上月不幸遭遇車禍的她，因為頭上鯊魚夾導致嚴重傷勢。艾拉在影片中表示，當時她開著媽媽的車，結果被另外一輛車從後方撞上，「就在同時，我感覺到頭髮裡似乎有什麼東西碎了，我當時真的嚇傻，以為是玻璃」。

艾拉後來感覺頭部一陣劇痛，頭髮也全都散開，她才發現頭上鯊魚夾因為車禍被徹底撞碎，雖然夾子的碎片沒有刺穿皮膚或頭骨，但巨大的撞擊力導致她腦震盪與嚴重的頸部扭傷，被戴上頸托，平躺在醫院裡無法動彈。

金屬製鯊魚夾更危險 女拍片呼籲別用

艾拉表示，醫生後來告訴她，如果頭上鯊魚夾是金屬製的，後果可能會更嚴重，可怕經驗讓她決定拍攝影片提醒大眾，開車時真的不要使用鯊魚夾。

影片曝光後引發大量網友回應，許多網友留言，「太可怕了，幸好你沒事」、「所以我每次都會立刻把鯊魚夾拿掉」、「我是一名溜冰運動員，自從我看過使用鯊魚夾的人跌倒後，我都不敢用」、「我會把這個當作年度提醒，很抱歉你遇到這樣的事」。