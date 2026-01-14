　
國際

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

比車禍還恐怖！22歲女被撞「鯊魚夾重擊頭頸」　網驚嚇：不敢用了。（圖／翻攝自TikTok／isthisellacarter）

▲女子警告開車不要用鯊魚夾。（圖／翻攝自TikTok／isthisellacarter）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一名22歲女子發生嚴重車禍，事後特別拍片警告所有駕駛，開車時頭上千萬別戴鯊魚夾，她發生車禍時因為被鯊魚夾碎片擊中，導致腦震盪、嚴重頸部扭傷等恐怖症狀，影片獲得200多萬點閱。

鯊魚夾成隱形凶器　女遭追撞重創頸部

居住在陽光海岸市的22歲女子艾拉(Ella Carter)，近來在TikTok上分享，上月不幸遭遇車禍的她，因為頭上鯊魚夾導致嚴重傷勢。艾拉在影片中表示，當時她開著媽媽的車，結果被另外一輛車從後方撞上，「就在同時，我感覺到頭髮裡似乎有什麼東西碎了，我當時真的嚇傻，以為是玻璃」。

@isthisellacarter Ouch #fyp ♬ original sound - chicken pasta!!

艾拉後來感覺頭部一陣劇痛，頭髮也全都散開，她才發現頭上鯊魚夾因為車禍被徹底撞碎，雖然夾子的碎片沒有刺穿皮膚或頭骨，但巨大的撞擊力導致她腦震盪與嚴重的頸部扭傷，被戴上頸托，平躺在醫院裡無法動彈。

金屬製鯊魚夾更危險　女拍片呼籲別用

艾拉表示，醫生後來告訴她，如果頭上鯊魚夾是金屬製的，後果可能會更嚴重，可怕經驗讓她決定拍攝影片提醒大眾，開車時真的不要使用鯊魚夾。

影片曝光後引發大量網友回應，許多網友留言，「太可怕了，幸好你沒事」、「所以我每次都會立刻把鯊魚夾拿掉」、「我是一名溜冰運動員，自從我看過使用鯊魚夾的人跌倒後，我都不敢用」、「我會把這個當作年度提醒，很抱歉你遇到這樣的事」。

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／北市捷警隊包庇狼父警！性騷女警「查了9年」
苗栗大貪官被彈劾又收賄16萬喬案　監察院二度彈劾
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入

關鍵字：

鯊魚夾車禍開車澳洲Ella Carter紐澳要聞

