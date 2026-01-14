驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

記者詹雅婷／綜合報導

阿根廷首都布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）一名男子坐在商家戶外座位滑手機、喝飲料時，上方突然掉下一塊巨大安全玻璃，把他瞬間砸昏，影片畫面相當驚悚。男子頭部與手臂血流不止，所幸送醫後撿回一命。

超大玻璃從天而降

太陽報報導，這起事件發生在布宜諾斯艾利斯的巴勒摩區（Palermo），男子帕布羅（Pablo）正坐在咖啡店外的露天座位，完全沒察覺死神正從頭頂降臨。

影片顯示，當時一塊大約9平方英尺的巨大安全玻璃突然從上方的無人居住的公寓露台墜落，當場把帕布羅砸昏，玻璃瞬間粉碎噴濺，餐桌也被撞歪。

當場爆血 頭部縫20針撿回一命

過了幾秒，帕布羅才慢慢恢復意識。他頭部與左臂流了許多血，急救人員在現場替他進行初步處置之後把他送醫，事後順利脫離險境。

只不過帕布羅的傷勢也不輕，他的頭部縫了20針，且左臂13條肌腱斷裂。據信他的手仍無法握緊，需要接受物理治療。

事故發生後，店家已經把原本的露天座位桌椅搬至緊鄰建築物的位置，遠離外側人行道。