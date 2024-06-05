NONO涉性侵猥褻案7／8首開庭　2女未聲請再議不起訴確定

▲NONO 2件強制猥褻案確定不起訴，全案將於7月8日首次開庭。（圖／記者黃宥寧攝）



記者黃宥寧、吳佩蓁／台北報導

藝人NONO（陳宣裕）去年遭網紅「小紅老師」等10多名女子指控性騷擾、性侵，事後有10女提告，其中3件北檢不起訴、7件因無管轄權移轉士林地檢署偵辦，士檢上月偵結，認定共有6人受害，以涉強制性交、強制性交未遂及強制猥褻等7大罪名起訴，全案將於7月8日開庭。至於，其中2名被害人指控NONO強制猥褻部分，檢方認定罪嫌不足處分不起訴，2名被害人也未聲請再議，不起訴確定。

士林地檢署調查發現，NONO多次利用藝人知名度及工作機會，結識6名被害人，先後在2008年、2010年、2011年、2013年間，分別在住處、飯店、車上等處，以工作邀約見面、錄影結束順道搭載、共進宵夜等理由為藉口，讓不知情的被害人與他獨處，進而伸出狼爪。

檢方指出，1月間接獲案件移轉後，考量被害人數眾多、案情繁雜、案發時間久遠，且性侵害案件多為密室犯罪蒐證不易等因素，隨即組成辦案小組全力偵辦，最後認定有6名被害人受害，NONO共涉犯3次強制性交、2次強制性交未遂、2次強制猥褻等罪嫌，依法提起公訴，並批NONO「品行低劣」請求法院從重量刑，全案將於7月8日首次開庭。

至於NONO遭控另涉2件強制猥褻罪部分，因罪嫌不足給予不起訴處分，事後2名被害人未聲請再議，不起訴確定。