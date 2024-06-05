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超市購物遇隨機攻擊　媽忙著放東西「3歲兒突遭怪女狂砍」中刀亡

剛購物完媽忙著放東西　3歲兒突遭「怪女持刀狂砍」身中多刀亡。（圖／翻攝自North Olmsted police）

▲女子突然揮刀砍死男童。（圖／翻攝自North Olmsted police）

記者李振慧／綜合報導

美國俄亥俄州傳出隨機攻擊案，3歲男童朱利安(Julian)與38歲母親伍德(Margot Wood)在超市停車場把物品裝進車內時，2人突然遭到一名女子持刀攻擊，緊急送醫後男童因為重傷身亡，警方後來將32歲凶嫌埃利斯(Bionca Ellis)逮捕到案。

事件3日下午3時左右發生在俄亥俄州北奧姆斯特德(North Olmsted)當地超市Giant Eagle停車場，伍德正在將購買物品放置到車上時，坐在購物車上的3歲兒朱利安突然遭埃利斯持刀攻擊，造成背部與臉頰被刺傷，送醫後不幸身亡。

警方表示，他們後來將逃離現場的埃利斯逮捕時，其手上還拿著血跡斑斑用來犯案的刀，調查後發現這是一起隨機攻擊事件，埃利斯當天在附近商店買了刀後往超市方向走過去，看到剛購物完的伍德與朱利安，便上前持刀攻擊。

伍德表示，她和埃利斯完全沒有互動過，對方看到他們後尾隨至停車場，手上揮舞著刀子朝他們衝過來。埃利斯落網後被控嚴重謀殺罪，保釋金定為100萬美元（約台幣3,236萬元），案件仍在審理中，之後還有可能面臨更多起訴。

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