俄再祭核武威脅！普丁傀儡：只要2枚核彈　波蘭10分鐘就會從地圖消失

▲軍事分析家西夫科夫指出,俄軍只需用2枚核彈就可在10內摧毀波蘭。(組圖/翻攝自X、達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯有「普丁喉舌」之稱的軍事分析家西夫科夫(Konstantin Sivkov),最近在俄羅斯1台的節目指出,俄羅斯只需用2枚核彈就可在10至15分鐘內摧毀波蘭的所有主要城市,讓這座國家、人民和語言從地圖上消失。為了應對俄羅斯來勢洶洶的威脅,波蘭正致力於加強與現代化其軍事防禦。

據《太陽報》報導,西夫科夫表示,波蘭是北約成員國中最可能成為小型核戰場的候選國。根據他的計算,「波蘭有20座大城市,如果我們為每座城市分配2枚核彈,那只需要3、40枚核彈,就能在10到15分鐘內,讓波蘭、波蘭人民,以及波蘭語直接消失」。

西夫科夫進一步指出,俄羅斯強大的伊斯坎德爾飛彈(Iskander)可能是首選武器,因為這些飛彈能在短短數分鐘內擊中華沙。他也批評美國將歐洲捲入戰爭,還表示「美國保持嚴格距離,不授權使用其遠程武器,意味著美國正在將整個歐洲變成戰場」,預告美國會通過退出北約來惡化歐洲的戰爭。

Russian political scientist Konstantin Sivkov made remarks on state television, describing how Poland “could become a small theatre of nuclear war.”

“If we allocate 2 nuclear missiles to each city, that’s only 30-40 missiles. This is just a salvo from one Iskander division.… pic.twitter.com/jk3u3AAh8u