俄再祭核武威脅！普丁傀儡：只要2枚核彈　波蘭10分鐘就會從地圖消失

▲軍事分析家西夫科夫指出，俄軍只需用2枚核彈就可在10內摧毀波蘭。（組圖／翻攝自X、達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯有「普丁喉舌」之稱的軍事分析家西夫科夫（Konstantin Sivkov），最近在俄羅斯1台的節目指出，俄羅斯只需用2枚核彈就可在10至15分鐘內摧毀波蘭的所有主要城市，讓這座國家、人民和語言從地圖上消失。為了應對俄羅斯來勢洶洶的威脅，波蘭正致力於加強與現代化其軍事防禦。

據《太陽報》報導，西夫科夫表示，波蘭是北約成員國中最可能成為小型核戰場的候選國。根據他的計算，「波蘭有20座大城市，如果我們為每座城市分配2枚核彈，那只需要3、40枚核彈，就能在10到15分鐘內，讓波蘭、波蘭人民，以及波蘭語直接消失」。

西夫科夫進一步指出，俄羅斯強大的伊斯坎德爾飛彈（Iskander）可能是首選武器，因為這些飛彈能在短短數分鐘內擊中華沙。他也批評美國將歐洲捲入戰爭，還表示「美國保持嚴格距離，不授權使用其遠程武器，意味著美國正在將整個歐洲變成戰場」，預告美國會通過退出北約來惡化歐洲的戰爭。

Russian political scientist Konstantin Sivkov made remarks on state television, describing how Poland “could become a small theatre of nuclear war.”

“If we allocate 2 nuclear missiles to each city, that’s only 30-40 missiles. This is just a salvo from one Iskander division.… pic.twitter.com/jk3u3AAh8u — Attentive Media (@AttentiveCEE) June 3, 2024

面對俄羅斯來勢洶洶的恐怖威脅，波蘭正積極擴張並現代化其軍隊。報導稱，波蘭近幾個月花費了超過160億美元（約新台幣5177億元）來購買坦克、飛彈攔截系統和F-16戰機，而其中大部分的軍備來自美國和韓國。與此同時，波蘭軍隊人數也從8年前的10萬人增加到了現在的17.5萬人。

波蘭2024年的國防預算將達到創紀錄的1370億茲羅提（約新台幣1.1兆元），佔該國GDP的4%，是北約國家中比例最高的。此外，波蘭也在建造一條430英里長的軍事防線「圖斯克」（The Tusk Line），涵蓋雷場、反戰車壕溝和掩體，以保護北約其他成員國免受俄羅斯威脅。報導稱，這是波蘭自1945年來在加強東部邊境上做出的最大努力。

波蘭也是北約計劃建立「無人機牆」的6個國家之一。這道牆由數千架無人偵察機和武裝無人機組成，將沿著從挪威到波蘭的邊境巡邏，監控俄羅斯和白俄的挑釁，藉此應對來自俄羅斯日益增長的威脅。拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）強調，這將保護歐洲其他國家免受入侵威脅，雖然無人機主要用於偵察，但不排除部署武裝無人機的可能性。