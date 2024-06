公司板球比賽！男「擊出高分球」後突然倒地亡　奪命畫面曝光

▲男子擊球後突然身亡。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

印度孟買一名男子在板球比賽中,猛烈擊出6分球後突然倒地,嚇得附近球員趕緊上前查看,後來被證實已經死亡,事發影片在網路上流傳,案件正在調查中。

影片中可看到,穿著桃紅色背心和黑色上衣的男子站在打擊區,當對手投出球後,他打出完美的6分球,正當大家都把視線放在飛遠的球上時,男子突然站不穩、瞬間倒在地上。

男子倒地後,其他球員發現情況不對立即上前幫忙,試圖讓他甦醒,但是緊急送醫後發現人已經死亡。

