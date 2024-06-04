公司板球比賽！男「擊出高分球」後突然倒地亡　奪命畫面曝光

▲男子擊球後突然身亡。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度孟買一名男子在板球比賽中，猛烈擊出6分球後突然倒地，嚇得附近球員趕緊上前查看，後來被證實已經死亡，事發影片在網路上流傳，案件正在調查中。

影片中可看到，穿著桃紅色背心和黑色上衣的男子站在打擊區，當對手投出球後，他打出完美的6分球，正當大家都把視線放在飛遠的球上時，男子突然站不穩、瞬間倒在地上。

男子倒地後，其他球員發現情況不對立即上前幫忙，試圖讓他甦醒，但是緊急送醫後發現人已經死亡。

#DisturbingVisuals : On camera, man dies immediately after hitting six in match near mumbai.



In a shocking incident in Thane's Mira Road area in Maharashtra, a man died while playing cricket.



A video of the incident, which has since gone viral on social media, shows the man in… pic.twitter.com/2EAoVY3DEw — upuknews (@upuknews1) June 3, 2024



影片後來在網路瘋傳，當地媒體指出，事件是發生在孟買北部郊區米拉路(Mira Road)一座農舍，死者是42歲男子特瓦爾(Ram Ganesh Tewar)，這場板球比賽是由他所任職的公司舉辦。

醫生表示，特瓦爾擊中球後沒多久突發心臟病，導致他在幾分鐘內暴斃，警方目前已將事件登記為猝死案，正在調查相關情況。