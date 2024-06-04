快訊／賴清德感謝黃仁勳、台積電　宣示將投入建置超級電腦

▲賴清德今天上午參觀台北國際電腦展。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（4日）上午出席台北國際電腦展開幕式，他致詞時表示，政府將建立屬於台灣的資料中心，並建置超級電腦，提供給產、官、學、研使用，此外也將培養產業所需人才，讓台灣成為「人工智慧島」。賴特別公開感謝輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳說，感謝黃願意捐贈第一台超級電腦給台灣，也感謝台積電，每年願意支付營運的費用。

賴清德今天上午參觀台北國際電腦展，他致詞時笑談，今年台北國際電腦展非常特別，還沒有開幕，就已經是各方矚目的焦點，主要原因當然是全球科技界最具重量級的巨星，都紛紛來到台灣，好比2天前黃仁勳在台大體育場有一場座無虛席的演說，昨天超微（AMD）執行長蘇姿丰也發表精彩演講。

賴清德說，他特別要代表全體國人熱烈歡迎來自海內外的貴賓，同時也感謝科技界所有朋友的共同參與，當然更要感謝共同主辦單位外貿協會、台北電腦公會辛苦努力，成就今天的盛會。

▲賴清德今天上午參觀台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

賴清德指出，台北國際電腦展是科技業從事外貿非常重要的平台，也是科技界新創界展現實力非常重要的舞台，今年的盛況可以說是空前更勝以往，有超過30個國家、4500個展攤、1500家公司齊聚。

賴清德表示，全面數位化的時代已經來臨，而且人工智慧的革命性的發展絕對扮演關鍵的角色，台灣何其有幸，因為大家共同努力，一舉把台灣推上了AI革命的中心點，讓台灣成為無名英雄，也讓台灣成為世界的支柱。

賴清德宣示，未來政府將推動3點基本工作，包括政府會穩定供電，提供多元綠電，並且建立屬於台灣自己的資料中心；其次，將建置超級電腦，他要在這裡公開感謝黃仁勳願意捐贈第一台超級電腦給台灣，也感謝台積電每年願意支付營運的費用，未來必要來的話，政府也會投入，建立符合需要的超級電腦，提供給產、官、學、研使用，讓台灣的發展能夠持續發展下去。

賴清德進一步指出，第三是政府會持續培養人才，不管是ICT產業的人才、晶圓製造的人員、半導體的人才，或人工智慧的人才，政府會持續投資培養人才，讓台灣成為人工智慧島。

賴清德並向企業界喊話說，懇請大家也能夠做3件事情，包括第一，投資台灣，讓人工智慧在台灣能夠產業化、持續發展；第二，同樣也是投資台灣，讓人工智慧在台灣有更多的創新應用；第三，仍是投資台灣，讓台灣的產業，包括100多萬家的中小企業，也都能夠人工智慧化，讓「人工智慧島」不是只是一個概念性的目標，而是能讓人民的生活更好。