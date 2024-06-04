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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

彭光理榮退　蕭舜文接任民進黨駐美代表處主任

▲▼賴清德與彭光理合影。（圖／民進黨提供）

▲賴清德（右）與彭光理（左）合影。（資料照／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨昨（3日）宣布民進黨駐美代表處主任由蕭舜文接任，誠摯感謝並恭喜前主任彭光理（Michael J. Fonte）於5月31日榮退，民進黨黨主席賴清德給予最深切的祝福。

民進黨為加強和美方聯繫，於1995年設立駐美代表處，期間幾年曾短暫解編，由2013年於華府重啟，致力於連結台美、促進美國與民進黨的互相瞭解，並積極培育黨內的外交人才。

民進黨說明，彭光理自重啟後便掌管代表處至今年5月，他作為民進黨在華府最重要的代言人，多年來為民進黨搭建與美方政策圈、智庫、行政與立法部門的溝通橋樑，在台美關係的發展上厥功至偉，於今年5月底屆齡退休，賴清德於今年2月，彭光理訪台時頒贈終身貢獻獎章，感謝他一生對台灣民主的付出與奉獻。

民進黨表示，新任主任蕭舜文為民進黨駐美代表處2013年恢復成立後的首位幕僚，曾協助安排賴清德於台南市長任內、前主席蘇貞昌、蔡英文等黨政高層訪美行程，亦曾參與2016年就職演說及民進黨國防政策藍皮書等專案。自2017年起，蕭舜文任職我國駐美代表處（TECRO）政治組及國會組，熟稔台美關係，並與美行政部門、國會及智庫密切聯繫。

此外，蕭舜文的其他資歷橫跨政府、NGO及媒體，包括：總統府諮議、加州福爾摩沙基金會（Formosa Foundation）計畫主任及天下雜誌記者等。擁有美國喬治城大學（Georgetown University）公共政策碩士、台大新聞所碩士及台大外文系學士。

民進黨表示，將借重蕭舜文在華府累積多年豐富的工作經驗以及與美方良好的互動關係，期盼其上任後持續推動台美關係深化與各項對台灣有利的外交工作。

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