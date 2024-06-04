直擊／賴清德現身台北國際電腦展參觀4攤位　實際行動力挺AI

▲賴清德今天上午參觀台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統賴清德今（4日）出席第43屆台北國際電腦展，以行動支持台灣AI產業發展。賴參觀展場過程中，分別在英特爾、MSI微星科技、Acer宏碁、ASUS華碩電腦等攤位停留，聆聽一系列AI相關應用的新創服務與產品介紹。例如，宏碁以「打破AI的藩籬」為主題，展出最新一代的AI PC，以及橫跨醫療及智慧城市的與AI相關應用主題；ASUS則以AI、產品體驗、解決方案等3大主軸進行介紹，展現「全方面AI策略」。

據指出，賴清德對發展台灣AI相關高科技、新創產業不遺餘力，5月20日正式就任總統前，曾啟動一系列產業請益之旅，首站便選擇與半導體業者座談，並先後拜訪無人機、ICT、新創等產業，此外，賴籌組的內閣團隊也以「AI內閣」為主軸，強調以創新方式為國家做事、以創新行動拚經濟。

今年台北國際電腦展總計有來自36個國家、1500家國內外科技業者、4500個攤位參展，是全球前三大資通訊展覽，也是具全球指標性的創新產業展覽。有趣的是，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今日也出席同場活動，但賴清德在4樓參觀，黃仁勳則在3樓的展場，兩人並未碰面。媒體會前詢問兩人是否將會面時，賴僅微笑揮手致意，並未留步受訪。

賴清德致詞時打趣說，今年台北國際電腦展非常特別，還沒開幕就獲得各方矚目，因為全球「重量級巨星」紛紛來到台灣，包括黃仁勳、超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）均發表精彩演講，使得天空光芒萬丈，「不知道大家有沒有看到？」

▲賴清德出席台北國際電腦展。（圖／記者呂晏慈攝）

▲賴清德參觀台北國際電腦展。（圖／記者黃國霖攝）

賴清德並頒發「Best Choice Award 」科技永續特別獎、金獎、年度大獎，並為台北國際電腦展揭幕。據指出，台灣作為ICT產業重鎮，台北國際電腦展集結最多台灣供應商，展出產品線完整、多樣、原創性高，賴清德以總統身份頒發該獎項，不只呼應其「產業立足台灣放眼世界」的目標，也象徵擁有完整供應鏈、作為全球AI革命關鍵的台灣資通訊產業，透過政府部門與民間企業攜手合作，在全球科技戰對抗下提前佈局。

本屆台北國際電腦展以「AI串連，共創未來」為主題，著重前瞻趨勢、科技發表、商機媒合、新創基地等目標，自2016年開辦的「InnoVEX新創展區」，已成為全球最具代表性的新創展示平台，今年更是聚集多國新創企業及ICT專業人士，匯聚全球豐富的創意產業資源和資金，促進跨國合作和創新能量的交流，為科技生態系統帶來嶄新動力。

另外，台北國際電腦展主題演講（COMPUTEX Keynote）及論壇（COMPUTEX Forum）呼應今年AI主題，邀請各界菁英分享最新科技趨勢及未來應用。重量級講者包含AMD董事長暨執行長蘇姿丰博士、Qualcomm總裁暨執行長Cristiano Amon、Intel執行長Pat Gelsinger、聯發科技副董事長暨執行長蔡力行、Supermicro創辦人、總裁暨執行長梁見後、恩智浦半導體（NXP Semiconductors）執行副總裁暨技術長Lars Reger，以及台達研究院院長闕志克。