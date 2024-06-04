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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美國近30家軍火商抵台訪賴清德　論壇亮點交流無人機、無人艇

▲▼總統賴清德接待外賓。（圖／總統府提供）

▲總統賴清德。（資料照／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

台灣國防產業發展協會6日主辦「台美國防產業論壇」，雖然此次論壇不公開，但邀請近30家美國廠商派代表來台，訪團也規劃會晤總統賴清德等政府高層。特別的是，近來台灣積極發展無人載具，因此無人機、無人艇的交流也被視為本次互動焦點。

去年（2023年）有25家美國國防廠商派代表組團來台，盛況空前，今年則更多，有近30間廠商於4日抵達台灣，包括：洛克希德·馬丁、雷神、諾格等知名業者，他們將出席6日不對外公開的台美國防產業論壇，將就台灣各項軍工產業，特別是無人機、無人艇進行產官學交流。

國防部長顧立雄近日在一場私下媒體餐會上指出，從烏克蘭、俄羅斯戰爭型態下，可以看到無人機的使用非常吃重，因此無人機會是我國未來發展重點，而且他強調，台灣必須強化無人機的國防自主能力，有自己的生產線是非常重要的；而前參謀總長李喜明所主張，建置突擊小艇的不對稱戰力，雖然不會再執行，但會朝建置無人艇的方向發展。

至於本次訪台的美國軍火商訪團中，包含生產無人攻擊艇的MARTAC公司。近來其公司推出小型自主水面載具（ASV），且已參與美國海軍測試；預計本次訪問台灣，會是台灣未來強化建置無人水面載具的重要交流。

本次訪團也依慣例會前往中科院、漢翔等公司參訪交流；較為特別的是，台灣美國商會特別安排，訪團將會拜會我國新政府高層，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、國防部長顧立雄等人。

另外，台灣美國商會也規劃在6日上午舉行記者會，屆時將發布「2024台灣白皮書」；回顧2023年美國商會的白皮書，特別提及台灣能源轉型進度落後，擔憂影響產業運作，今年是否再次觸及能源議題，成為關注焦點。

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