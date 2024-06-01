綠推「藍白版國會改革」進議會　游淑慧曝：最後可能燒到卓榮泰

▲國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

在藍白力推的國會改革相關法案完成三讀後，包括台北、台中等地方議會，皆已出現綠營議員透過質詢，要縣市首長表態的場面，甚或進一步要將認為有「擴權」之虞的藍白版國會改革法案推向議會，藉此逼出地方諸侯們的立場。對此，國民黨台北市議員游淑慧昨（31日）表示，此舉叫「自作聰明」，議會通過的自治條例不是當然生效，而是還要報經行政院核定，「不精光的綠營議員最後可能燒到自己或卓榮泰」。

游淑慧提到，民進黨嗆要烽火遍地，各個議會要提藐視議會罪、議會聽證權等，要用國民黨版本對付國民黨的縣市長，嗆不要雙標，不能反對。「說完還輕佻的看我一眼，好像我會瑟瑟發抖一樣……。」

針對此事，游淑慧狠酸，若國民黨國會改革版本這麼受民進黨議員的歡迎，要民進黨立委和青鳥活動的群眾，情何以堪。

然而，游淑慧表示，如果民進黨議員像撿到寶一樣說，「我們要把國民黨版本拿到議會來用」，她會回應，「謝謝支持，你們比民進黨立委識貨多了，不用付版權費」，但起碼說聲謝謝，借用一下。

游淑慧坦言，她自己也是議員，並不會反對強化議會的監督權和立法權，所以，她一直不解，民進黨立委為什麼要自宮呢？

游淑慧接著指出，只是有些不精光的民進黨議員可能不知道，搞不清楚地方自治條例的位階，議會通過的自治條例不是當然生效，而是還要報經行政院長卓榮泰核定，遍地烽火最後可能燒到自己或卓榮泰。

游淑慧說明，過去北市關於萊豬和核食的食安自治條例，就被行政院以抵觸中央政策而宣告無效。

「如果卓榮泰自己帶頭覆議立法院的國會改革法案，民進黨議員又遍地抄襲國民黨立院版本，來修改議會的自治條例，那報到行政院後，要卓榮泰核定還是不核定？」

游淑慧感慨，綠營一方面提釋憲反對，一方面還要收拾同黨議員雪片來的修法。「當賴清德、卓榮泰和柯建銘看到國民黨的國會改革版本，被民進黨議員到處引用、發揚光大，會想哭吧？難不成要他們要拍拍手，不能藐視議會，但可以藐視國會？」