賴政府投資綠能9千億？洪申翰曝實情　批王鴻薇：監督國政不是靠造謠

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委王鴻薇昨指出，行政院長卓榮泰宣布6年9000億綠能投資，又要肥了誰？賴政府比蔡政府更敢花，在野黨絕不會讓民進黨好過。對此，民進黨立委洪申翰今（1日）還原實情，這是國發會2022年就已經核定公佈的計畫，且也不是投資綠能，而是韌性電網、鍋爐汰換、擴大再生能源及氫能、低碳及負碳技術、運具電動化等內容。洪也批評，拜託王鴻薇，監督國政不是靠造謠，「不要害國會更被藐視好不好？」

洪申翰指出，王鴻薇昨天在臉書貼出一篇讓人傻眼的貼文，「卓榮泰宣布6年9000億綠能投資？！」再用萬般震驚、憤怒的語氣，好像抓到什麼弊案一樣。洪痛批，王鴻薇搞不清楚狀況可以問，不用急著發文鬧笑話的。

對於相關指控，洪申翰還原，首先，昨天卓榮泰說的計畫「2030年前，為了因應淨零轉型要投資9000億」，這是在2022年三月，國發會公佈2050淨零轉型路徑時，就已經核定公佈的計畫和經費投資，根本不是「宣布什麼新計劃」，這就是延續蔡政府規劃的計畫而已，「為什麼王鴻薇用這種發現新大陸的語氣來造謠，實在讓人困惑。」

對於王鴻薇說法，洪申翰表示，這個計畫內容，也不是王鴻薇說的「9000億投資綠能」，它的內容包括韌性電網及儲能系統（2078億元）、節能及鍋爐汰換（1280億元）、擴大再生能源及氫能（2107億元）、低碳及負碳技術（415億元）、運具電動化（1683億元）等領域，政府投資更新電網有錯嗎？投資節能有錯嗎？投資再生能源跟電動運具有錯嗎？

洪申翰強調，上面的每一項，都是國際上，各國面對淨零轉型的關鍵項目，也都加大力度投資，且都比我國大的多，大家都希望透過政府公共資金，帶動更大的民間投資。也因此，上述的政府投資，國發會預計可帶動民間投資4兆元以上，創造產值5.9兆元。

洪申翰也指出，王鴻薇最討厭、最愛抹黑的「再生能源」，現在是台灣產業最重要的國際競爭力命脈之一，各產業都非常盼望，政府要加大力度協助跟投資，讓他們買得到更多的再生能源，以因應國際供應鏈和品牌的要求，「政府若不持續投資再生能源，才是在扼殺台灣產業的未來。」

洪申翰強調，王鴻薇一心想要監督查弊，自己其實不反對也尊重，但做為一個立法委員，能否搞清楚事實再來？這種造謠的指鹿為馬和烏龍指控，只會讓社會大眾更加藐視國會而已，「拜託，監督國政是靠專業，不是靠造謠！」