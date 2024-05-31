藍要官員舉手答「是否擔心反質詢」　卓榮泰急制止暗酸：這樣沒紀錄

▲卓榮泰赴立法院接受林思銘質詢。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院今（31日）邀請行政院長卓榮泰進行施政報告並備質詢。國民黨立委林思銘質詢時問在座所有部長，「是否未來到院會或是委員會來，擔心自己因為反質詢、虛偽陳述而受到懲罰？」，接著說，「不會擔心的請舉手」。不過馬上遭卓榮泰制止，稱「我們不用舉手，因為舉手沒聲音不會留下紀錄」。似乎就是在暗酸先前院會「舉手表決」一事。

立法院會28日三讀通過《立法院職權行使法》與《刑法》修正案，其中，針對反質詢部分也有近一步懲處。林思銘今質詢時問各位部長，未來接受質詢時，不得拒絕、虛偽答覆、隱匿資訊或其他藐視國會行為，請主席要求答覆又違反者，經5人以上連署，或討論呼應經院會決議，可處被質詢人2萬以上20萬以下罰款，請問各部長，是否擔心反質詢、虛偽陳述而受到懲罰，不擔心的請舉手。

林思銘才剛語畢，卓榮泰則連忙制止稱，「我們不用舉手，因為舉手沒有聲音，不會留下紀錄」，他可以代表部會首長回答，說謊是政治人物的自殺，是人格自殺，他們不會用虛偽陳述，但請容許行政機關認定機密，保護國家制度。

林思銘則表示，那根本不用擔心，相信立委會謹守分際，不可能已經到立委職務還會洩露國家國防外交機密，不會那麼low。卓榮泰說，確實有發生一些案例，他們有憂慮過。並強調，說謊是政治人物的自殺。