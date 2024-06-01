綠遞案修憲廢考監「國民黨不奉陪」　提案綠委籲：有共識大家來談啊

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌近日提出廢除監察院，綠委陳亭妃31日再度提出「廢考監」的修憲案，並獲得29名民進黨立委連署。藍委洪孟楷昨受訪稱「國民黨不奉陪政治提案」，但由於修憲門檻需要85席立委出席，陳亭妃今喊話，這是民進黨長期主張，但一直被國民黨阻擋，既然藍白總召都說要廢監察院，那就一起加油，大家來談。

傅崐萁、黃國昌近日提出廢除監察院，民眾黨主席柯文哲要綠營講清楚、國民黨中央則跳出來反對，陳亭妃昨再度提出「廢除考監」的修憲案，並獲得29名民進黨立委連署後正式遞案，將在下週二程序委員會處理該案，然而，洪孟楷受訪卻稱「國民黨不奉陪政治提案」。

依規定，修憲案須經立法院立法委員四分之一（28+1席立委）之提議，四分之三（85席立委）之出席，及出席委員四分之三（64席立委）之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經公投，且有效同意票要過選舉人總額之半數。因此若要修憲，勢必朝野黨團都要有共識。

對於「廢考監」的修憲提案，陳亭妃表示，自己在第八屆的103年、第九屆的106年以及第十屆的109年，每一屆會期都有提案，考試院跟監察院在時代背景中必須做調整，從五權分立變成三權分立，把考試院整合到行政院、監察院整合到立法院，有些疊床架屋的部分就完全去除，不用花費那麼多經費支出考監兩院的人事，這才能符合現在需要。所以昨天的提案，怎麼國民黨會說是政治提案呢？

陳亭妃質疑，修憲提案，每一次也是國民黨不斷阻擋，讓「廢考監」的修憲案永遠都只能停留在修憲委員會出不去，甚至從程序委員會就開始封殺。

陳亭妃表示，這屆自己率先提出，國民黨也喊出要廢考監，雖然他們內部沒有統一說法，但兩黨總召傅崐萁跟黃國昌都提出廢監察院，但很奇怪，過去都是講三權分立，四權分立是哪來的奇怪概念？這裡面有很多蹊蹺，但三權分立一直是民進黨重要精神跟整合推動部分，昨天自己也正式提案連署。

陳亭妃直言，現在就看國民黨態度，即便是民眾黨要提案，也要國民黨連署，必須要有28個立委連署才能完成修憲提案，現在就看國民黨跟民眾黨怎麼做，還有院長韓國瑜要不要成立修憲委員會，這才是重點，各黨必須派代表到修憲委員會，才能進行後續討論，包含公聽會、每次委員會討論，將最後共識提到公投中，一起加油，大家希望談修憲議題，那就一起來談。