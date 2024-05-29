快訊／「國會五法」放過去可幫蔡英文　柯文哲舉3例說明

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院28日三讀通過《立法院職權行使法》等法案，民進黨將提出釋憲。對此，民眾黨主席柯文哲舉3例說明，若過去就有「國會五法」，前總統蔡英文於2012年涉及「宇昌案」時，就可以讓經建會主委劉憶如刑事責任，不是賠錢而已。

柯文哲29日晚間發文表示，對於三讀通過的國會改革法案，行政院要提覆議，或者民進黨團要提釋憲，這都是憲政體制的一部分，他們會予以尊重，「我相信台灣的民主制度已經相當成熟，民意會導向最好的結果」。

針對「國會五法」會對社會有什麼影響，柯文哲以過去的3個例子進行說明：

第一、2012年經建會主委劉憶如，以錯誤的資料指責當時的蔡英文總統候選人涉及「宇昌案」，若當時有國會五法，立法委員可就此質詢劉憶如，此時的虛偽陳述就涉及刑事責任，不是賠錢而已。

第二、2014年爆發黑心油品事件，是否還有架上食品使用問題油品，社會沒有完全信任廠商自己的說法。若有「國會五法」，立法院就可要求廠商到聽證會作證，並負擔虛偽陳述的責任，而不是各說各話。

第三、2018年，教育部長吳茂昆說自己未使用東華大學專利營利，若存在新法，吳茂昆也必須對自己的備詢言論負責，不是辭職就能了事。

柯文哲指出，新法不讓執政者濫權，但也不會讓監督者無限上綱，他相信人民心中自有一把尺，會讓制度運作更完善。此外，台灣民主運動的歷史，理念不同的人會為了制衡執政者而合作，例如「黨外」同時有獨派與統派，1995年民進黨跟新黨喝起「大和解咖啡」，都是同樣的思維。

柯文哲表示，民眾黨要實現行政、立法制衡的理念，現階段需要與國民黨合作。但制衡不是為反對而反對，對於「國會特偵組」的主張，民眾黨一向主張司法要有一致性，不能說一般檢察官辦不了大官，還要特殊檢查官來辦，這反而會讓司法不受信任。