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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連蔡英文都受惠！舉3例曝國會改革好處　柯文哲：不會讓監督者無限上綱

▲▼520總統就職典禮,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

攸關國會改革的《立法院職權行使法》及《刑法》部分條文修正案，已於28日三讀通過，民進黨喊話要聲請釋憲，行政院長卓榮泰則說，研議依《憲法》增修條文所定的程序，移請立院覆議。民眾黨主席柯文哲29日以個案舉例，說明通過國會改革後可做哪些改變，強調新法不讓執政者濫權，但也不會讓監督者無限上綱。

柯文哲29日於臉書發文表示，對於三讀通過的國會改革法案，行政院要提覆議或民進黨團要提釋憲，這都是憲政體制的一部分，他予以尊重，「我相信台灣的民主制度已經相當成熟，民意會導向最好的結果。」

柯文哲提及，到底「國會五法」對社會有什麼影響，自己以個案舉例的方式，來說明台灣可以有什麼樣的改變，2012年經建會主委劉憶如以錯誤的資料指責當時的總統候選人蔡英文涉及「宇昌案」，若當時有國會五法，立委可就此質詢劉憶如，此時的虛偽陳述就涉及刑事責任，不是賠錢而已。

柯文哲指出，2014年爆發黑心油品事件，是否還有架上食品使用問題油品，社會沒有完全信任廠商自己的說法，若有「國會五法」，立法院就可要求廠商到聽證會作證，並負擔虛偽陳述的責任，而不是各說各話；2018年，教育部長吳茂昆說自己未使用東華大學專利營利，若存在新法，吳茂昆也必須對自己的備詢言論負責，不是辭職就能了事。

「顯然新法不讓執政者濫權，但也不會讓監督者無限上綱，我相信人民心中自有一把尺，會讓制度運作更完善。」柯文哲強調，台灣民主運動的歷史，理念不同的人會為了制衡執政者而合作，例如「黨外」同時有獨派與統派，1995年民進黨跟新黨喝起「大和解咖啡」，都是同樣的思維。

最後，柯文哲也說，民眾黨要實現行政、立法制衡的理念，現階段需要與國民黨合作，但制衡不是為反對而反對，對於「國會特偵組」的主張，「我們一向主張司法要有一致性，不能說一般檢察官辦不了大官，還要特殊檢查官來辦，這反而會讓司法不受信任。」

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