柯建銘曝卓榮泰拜會談覆議案　溝通重點法案韓國瑜「也贊成一案」

▲卓榮泰拜會立法院長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

31日將是新任閣揆卓榮泰首次施政報告及總質詢，卓今（29日）循例至立院拜會朝野各黨團及立法院長韓國瑜，會後，民進黨團總召柯建銘透露，卓榮泰針對覆議案來跟院長韓國瑜打招呼，也提到這會期最重要的打詐四法。柯也補充，韓國瑜對於人工生殖法案蠻贊成，處理覆議案也要時程，大家必須趕快協調，好好討論。

對於卓榮泰拜會，柯建銘表示，禮拜五要總質詢，昨天整個案子通過後，政院已經發表新聞稿，認為窒礙難行、有違憲之虞，所以提覆議，今天也特別來跟韓國瑜打招呼，政院是憲政機關要有憲政作為，這是一定的，韓國瑜也表示尊重、沒有特別意見。

柯建銘指出，院長到各黨團也談這件事，另外，院長比較在意的就是這會期重要的打詐四法以及對台電補助的追加預算，程序委員會還沒有安排時間做報告，報告、備詢後才能付委，另外還有國營事業預算，已經快到6月了，都不處理的話下會期可能會到年底，希望韓國瑜早日安排協商，這些都是法定的。

議程部分，柯建銘也強調，重中之重就是打詐四法，延會有時間性到7月16日，處理覆議案也要時程，大家必須趕快協調，昨天有關再生醫療雙法、村里長支給條例也是另定期處理，韓國瑜院長說禮拜二處理，那只是唸法條，需要時間不多，朝野變更議程的時候要談好，禮拜二是下午還是上午？議程怎麼安排大家要有默契。

柯建銘透露，韓國瑜對於人工生殖法案蠻贊成，但現在還沒出委員會，出委之後再協商、整合，好好討論，有爭議的條文留待表決，不要像這次一個月就表決，不然以後立法院怎麼搞？希望韓院長中立主持院會。