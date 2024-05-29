傅崐萁稱國情報告「賴不答也尊重」　楊瓊瓔轟：那跟演說啥不同？

▲立委楊瓊瓔。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會昨三讀通過《立法院職權行使法》、《刑法》等修正案，未來總統國情報告常態化。行政院長卓榮泰今（29日）拜會國民黨立法院黨團，總召傅崐萁在發言時一度脫口，「賴清德總統來做國情報告，我們一定以禮相待，不管是即問即答、一問一答、統問統答，還是只說不答，我們都尊重。」國民黨立委楊瓊瓔對此表達不滿，如果賴清德只說不答，那跟再做一次就總統職演說有什麼不一樣？

楊瓊瓔說，立法院會昨才三讀通過「立法院職權行使法修正案」，明定總統到立法院國情報告常態化，且對於立委口頭提問，總統應依序即時回答，這項立法精神，就是要總統有意義的回答人民疑問，因為有回答，才是真正尊重人民。

楊瓊瓔表示，即問即答並不違憲，也是賴清德總統身為未獲絕對多數、國會也不過半的雙少數總統該負的責任，是符合現在民意所趨，也落實責任政治。

楊瓊瓔舉例能源政策，賴清德總統就職演說與行政院施政報告，都僅提到要二次能源轉型，但對於關鍵的「非核家園」要不要繼續？台灣產業界關心的缺不缺電？都隻字未提。當全世界在設置碳費、碳稅，使用核能，大力推進淨零排放進度時，台灣現在還停留在能源配比8成都是煤及天然氣發電，糾結台電虧損到要破產怎麼挽救。

楊瓊瓔批，民進黨2025再生能源配比目標跳票後，對能源政策更加諱莫如深，光電弊案解釋不清、核能的未來應用語焉不詳，動輒停電或供電警戒，卻要民眾閉嘴，不能講說是缺電，這些都是賴清德應該回答的問題。

楊瓊瓔指出，施政上問題不只能源，包括房價物價飆漲、實質薪資連續三年倒退、青年普遍為低薪所困、社會上最有錢的前20％和最窮的20％，差距拉大到66.9倍，還有詐騙越打越詐、兩岸關係持續緊繃等，無一不是過去政府最常迴避，人民最想了解的議題，民眾絕對不是只想看到總統空談畫餅，而是要聽他有意義地解答國家未來方向的疑問，看看總統心中怎麼想？怎麼解決？

楊瓊瓔強調，如果賴清德總統來立院報告，結果「只說不答」，那跟他再做一次就職演說有什麼不一樣？若是國會不主張賴清德總統回答，不就只像是民進黨最愛的「老闆開直播」，社會跟國會不需要直播總統，需要的是拿出問題解決辦法的總統。

楊瓊瓔表示，她在國是論壇時曾引用電影《真相急先鋒（Truth）》台詞「You stop asking questions, that’s when people lose.」，意思是當停止詢問質疑的那天，就是人民失敗之時，國會身為監督者，又怎麼能自我設限？她認為，如果總統不回答問題，那會是全體人民利益岌岌可危的開端，對於曾經主張即問即答、民主進步的民進黨來說，更是最大的失敗。