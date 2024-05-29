修法瞎忙？傅崐萁稱賴清德「只說不答也可」　柯建銘困惑：先投降？

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院昨才三讀通過藍白所提國會改革版本條文，要求總統定期至立院報告並即問即答，國民黨團總召傅崐萁今（29日）又稱，不管即問即答、一問一答、統問統答還是只說不答，都尊重賴清德意願。對此，民進黨團總召柯建銘受訪時坦言難以理解，他表示，現在已經三讀通過，黨團也準備要提釋憲，卻又說報告就好，但法案已經出門了啊！是知道會輸先投降嗎？

行政院長卓榮泰今拜會立法院民進黨團及國民黨團，見到卓榮泰後，傅崐萁表示，希望總統賴清德到立法院國情報告，國民黨一定會以禮相待，不管是即問即答、一問一答、統問統答還是只說不答，他們都尊重賴清德的意願。

柯建銘今下午受訪，有媒體詢問，傅崐萁說，賴清德只說不答也沒關係，只希望他回到立法院，會不會覺得國情報告常態化的立法是白忙一場？

柯建銘回應，很有sense、問得好，現在已經三讀通過，他們強勢表決通過，我們就要釋憲，尊重未來釋憲結果，合憲、合法再來，現在又說可以只報告就好，是臨陣脫逃嗎？知道會輸了先投降，但法案已經出門了啊！這個邏輯錯亂、讓人無法理解。

也有媒體詢問，政院所提覆議案大概多久會處理到？柯建銘說明，憲法規定很清楚，行政院10天內提出、立法院收到後15天內要處理，若沒有處理代表法律無效。

柯建銘表示，相信國民黨一定會安排程序委員會處理，到底處理的時候有沒有全院委員詢答，還是直接投票？有待大家協商、再看怎麼安排，過去沒有什麼慣例，覆議案來就記名表決。