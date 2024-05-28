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快訊／藍白三倍券！國會改革三讀案出包漏「3字」　藐視國會罰款變3倍

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

藍白「國會改革」立院職權行使法部分條文修正案今（28日）傍晚已經三讀，然而相關條文卻有疏漏，綠委郭國文就指出，第25條的罰鍰當中，漏寫了「新台幣」，單位只有「元」，所以根據「現行法規所定貨幣單位折算新臺幣條例」，現行法規所定金額是元者，以新臺幣3倍計算。郭也痛批，立法院長韓國瑜是兩光院長，法案是讓「兩光進到國會」。

根據三讀條文，被質詢人違反第一項至第三項規定，主席得予制止、命出席，並得要求被質詢人為答復。被質詢人經主席依前項規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員五人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人二萬元以上二十萬元以下罰鍰。

由於罰鍰漏寫「新台幣」、單位僅寫元，而現行法規所定金額之貨幣單位為圓、銀元或元者，以新臺幣元之三倍（銀元）折算之。

對於相關條文，郭國文說，韓國瑜意圖讓國民黨在三讀修正法案內容，顯然是不懂狀況的兩光院長。而藍白更是兩光，因為法案出現誇張的疏失，卻沒有人提出修正。

郭國文指出，第25條的罰鍰當中，漏寫了「新台幣」，單位只有「元」，所以根據「現行法規所定貨幣單位折算新臺幣條例」，現行法規所定金額是元者，以新臺幣3倍計算。

換句話說，第25條規範中，「被質詢人經主席依前項規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者」，最高會被處以新台幣60萬元。

郭國文強調，這個兩光法案之所以能通過，就是因為藍白用黑箱作業，沒收討論，導致漏洞百出，不只有違憲疑慮，還出大包。「沒有陽光，只有兩光」，郭國文痛批這個法案讓立法院淪為兩光院，而擴權的兩光院只會讓民眾更加憂心民主走向。

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