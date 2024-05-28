快訊／「國會改革浴火重生！」　藍委嗨舉火鶴喊：國會重生

記者崔至雲／台北報導

立法院今（28日）第四天處理國會改革相關條文，下午除了通過《立法院職權行使法修正案》，晚間近11點，也通過藐視國會罪入《刑法》，該案三讀通過後，國民黨立委每人手上都拿了一束火鶴花，高喊「國會改革、國會重生」；民進黨立委則高喊「釋憲挺人民」。

▲立法院三讀通過《刑法》藐視國會罪條文修正案，國民黨立委高舉火鶴花。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨團與民眾黨團共同提出的國會改革《立法院職權行使法》部分條文修正案今正式三讀通過，相關條文包含，總統國情報告常態化、增訂反質詢等藐視國會罪，還有聽證權、調查權等。其中，藐視國會部分規定，質詢之答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢；政府人員虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任，此外，在調查權部分，法人、團體及社會上有關係的人，拒交資料或是隱匿資料將處1萬以上10萬元以下罰鍰。

晚間則是三讀通過「藐視國會罪」入刑法部分，最終，在立院表決下三讀通過，該法條規定，公務員於立法院聽證或受質詢時，就其所知之重要關係事項，為虛偽陳述者，處一年以下有期徒刑、拘役或二十萬元以下罰金。

在最後表決通過後，國民黨立委人手一束火鶴花，並在書記長洪孟楷帶領下高喊「修法修通 國會重生」、「國會改革 還權於民」、「國會改革 反查弊」，據了解，藍委拿出火鶴是象徵「國會改革浴火重生」；民進黨則不甘示弱重複喊出，「釋憲挺人民」。