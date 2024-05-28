快訊／傅崐萁怒嗆綠委「人渣」　韓國瑜看不下去：尊重發言委員！

▲國民黨團總召傅崐萁回嗆沈發惠。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白所提國會改革相關議案已審議到刑法增修條文部分，綠委沈發惠登記發言時表示，下午花蓮縣議會提出藐視議會罪，結果卻被縣長徐榛蔚反對，「這麼好的法令，請傅崐萁回家好好跟徐縣長溝通。」台下的傅崐萁則氣得痛罵沈發惠是「人渣」，此時立法院長韓國瑜立刻暫停時間，並喊話「請尊重發言委員！」

民進黨立委沈發惠登記發言時表示，現在審的是刑法第141-1條藐視國會罪，在一定條件下，要把備詢公務員抓去關，下午時花蓮縣議會看到這樣的提案很好，也提案藐視議會罪，結果傅崐萁的老婆徐榛蔚站出來反對，說不合理。

沈發惠也喊話，請傅崐萁回家好好跟徐縣長溝通，這麼好的法令，自己回去跟老婆溝通。此時在台下的傅崐萁直接跳腳，怒嗆沈發惠是「人渣」，引起綠委們不滿，紛紛回擊要傅崐萁出來講，沈發惠也回應，「你罵誰人渣，你才是人渣！惱羞成怒，丟臉！」

此時韓國瑜也立刻暫停時間，並喊話「請尊重發言委員！」

沈發惠表示，自己民意代表當了27年，只有上一屆立委4年是多數黨，其他都是少數黨，當時沒有藐視國會罪跟議會罪，但也問出很多弊案，讓官員跑不掉，這是有沒有用心質詢、頭腦清不清楚的問題，國民黨不會開船嫌溪彎。

沈發惠指出，藐視國會罪提出一大堆國外立法，但制度完全不同，我國憲法是孫文提出來獨一無二的五權憲法，結果才變這樣。

