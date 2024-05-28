傅崐萁自稱沒炒股、五星縣長救台灣　場外7萬人狂嗆賣台

▲晚間9點半左右，立法院外人潮喊破7萬人齊聚。（圖／經濟民主連合提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今（28日）晚間在立法院會發言說，他沒有違約交割，也沒有內線交易，是民進黨用「意圖」將一位五星縣長打入大牢，但場外抗議的逾萬人並不埋單，高聲怒喊「傅崐萁賣台灣」、「傅崐萁害台灣」，更有民眾自製「傅王賦」，批評傅崐萁成為「花王萁崐毀憲大帝濫權天尊」。

立法院今天下午三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，反對修法的民團再度發起「青鳥行動」包圍立法院，晚間9點30分左右，現場喊破7萬人齊聚，台中、台南、高雄等超過10個縣市也有抗議行動。

▲國民黨團總召傅崐萁發言高呼「救台灣」。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院外抗議群眾自備標語表達訴求。（圖／記者湯興漢攝，下圖同）

傅崐萁今天在《立法院職權行使法》修正案三讀後發言說，過去8年民進黨一黨獨大、政治貪污腐化，順我者昌逆我者亡，「全國唯一的9年的五星縣長傅崐萁，被民進黨用《刑法》100條意圖叛亂都已經取消了，用意圖來辦我，我不但沒有違約交割，不但沒有內線交易，用意圖影響行情，把一個五星縣長打入大牢」。

傅崐萁說，本來他希望自己是最後一個，但很遺憾地看到新竹縣長楊文科、宜蘭縣長林姿妙、新竹市長高虹安、基隆市長謝國樑，甚至台北市前市長柯文哲，都會是受害者。他說，感謝全國鄉親讓傅崐萁站在這裡「救台灣」，今天要打破專制腐敗的政府，改變就從今天開始。

不過，立法院外抗議群眾在直播畫面中聽到傅崐萁這麼說，極度不埋單，除了大聲嘲笑表達嘲諷意味，當傅崐萁講到「讓傅崐萁站在這裡救台灣」等語，萬人也齊喊口號怒嗆「傅崐萁賣台灣」、「傅崐萁害台灣」。

不僅如此，有網友比照諷刺民眾黨團總召的「蔥師表」，創作「傅王賦」諷刺傅崐萁。全文為：「洄瀾的王者、國會的主宰、立院的舵手、中共的附庸、婚姻的魔術師、禮盒的收藏家、來自囹圄的重生者、國家預算的精算師、股票市場的黃金妙手、山林的毀滅者、民主的破壞者、五權憲法的改革者、高速鐵路的信仰者、白昌犬的領養者、習近平的乖孫子、崑崙山的一棵草、雪山山脈的守護神、九層塔的守門人、失智列車的駕駛員、再生醫療的清除者、大陸黨的導覽員、地方新聞的管理者、轉世再生的術士、洞悉中國的智者、香榭大道的日出王者、奇萊山下的守衛者、高鐵建設的考古學家、奇蹟的操偶師、無所不在的男人、環評的主宰。花王萁崐毀憲大帝濫權天尊」。