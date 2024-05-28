「刑法聖典」與百位法學者反國會5法　綠問藍白：要說反質詢定義了？

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍白「國會改革法案」立院職權行使法部分今（28日）傍晚已經三讀審議進入尾聲，而有破百位法律學者聯合發出聲明指出，相關議案有程序瑕疵且內容違憲備受爭議，應退回至委員會充分討論，連署名單赫然有著作被稱為「刑法聖典」台大法學教授林鈺雄。綠委洪申翰也指出，這個濫權法案傍晚三讀了，國民黨、民眾黨跟吳宗憲召委，現在可以告訴人民反質詢的定義了嗎？

針對《立法院職權行使法》修正條文中的「反質詢」定義，國民黨立委吳宗憲日前受訪時表示，「立法完成之後再向外界交代」，事後則道歉改口稱，他的意思是指「立法後產生判例，才能綜合跟大家報告」。而法案今三讀通過，洪申翰質疑，國民黨、民眾黨跟吳宗憲召委，現在可以告訴人民反質詢的定義了嗎？「沒關係，我知道你們還是講不出來。」

而對於相關條文，至今日已有破百位法學學者連署反對，連署名單更有台大法學教授林鈺雄，林所著《刑事訴訟法》曾為考生人手一冊之必備「聖典」，在法學界地位崇高。學者共同聲明則指出，應讓相關法案能夠在各界充分參與與討論之後，再做周延而完整的立法。倘若立法院仍執意進行三讀程序，我們也呼籲行政院與總統依據憲法之規定行使覆議權，退回立法院重啟審議。

洪申翰表示，大家都看到剛剛三讀的過程，就是小偷被人贓俱獲 ，國民黨還想要不發文字就要黑箱硬幹通過，「要不是我們及時阻止，這麼沒下限的事就要在我們的眼前發生。」

洪申翰痛批，藍白說要查弊，但起手式先讓修法過程成了大弊案，韓國瑜真的讓台灣的國會民主成為笑話了。國民黨、民眾黨，把這擴權法案硬幹過去很高興了嗎？也許你們今天可以很阿Ｑ很爽，但未來每一個讀這些法條的人都還是會問，「所以反質詢的定義是什麼？為什麼條文有這麼多錯誤，為什麼這麼多處被判違憲？到底是哪些立委讓這麼荒謬的條文過的？」

洪申翰指出，這個法案用這種閹割民主的方式通過，注定讓所有人都覺得羞恥，今天是藍白把社會上很多人對國會改革的期待，全都羞辱了，台灣人絕對不會坐視民主沈淪，「接下來，我們會發動更大能量的民主自救行動，絕不會讓你們得逞。」

