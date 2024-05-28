風雨無阻！彰化圓夢行善團捐40萬　助雲林家扶學子逐夢

▲彰化圓夢行善團給予雲林家扶學子資源，提供家扶學子們最直接、最有效益的支持與協助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

彰化圓夢行善團不畏狂風暴雨，今（28）日前往雲林家扶中心，為連續第三年的助學工程帶來40萬元，家扶副執行長劉國璋與主任廖志文表示，其每年挹注40萬元關注偏鄉孩童的生活求學讓愛持續蔓延，伴家扶學子們安心求學，讓孩童在學習崗位上認真學習、快樂成長，讓學習的路上充滿愛的能量、勇敢逐夢。

彰化圓夢行善團會長黃玲玉欣表示，三年前行善團成立就開始每年資助40萬元支持雲林家扶，讓沿海台西希望教室孩子們放學後能有個溫習課業、提供餐點、假日學習烏克麗麗的安心好所在；也提供高中大專生獎助學金，讓多位家扶青年學子能夠朝自己的夢想繼續升學穩定學習，不用擔心家庭的經濟條件會影響學習計畫，就是提供家扶學子們最直接、最有效益的支持與協助。

家扶副執行長劉國璋指出，彰化圓夢行善團足跡踏遍家扶國內外的認養專區，善心義舉讓家扶孩子獲得足夠資源，不至於因成長中受挫而影響未來成長學習。主任廖志文表示，行善團將愛與善的種子播在雲林海線學子身上，讓沿海偏鄉學童能夠減少學習資源的落差，展現最自信的學習成果。