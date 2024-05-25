　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

休旅車等紅燈貨車「無剎車猛撞」波及2機車　3人原地彈飛畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉台1丁線一處路口今（25）日上午11時許，發生一起停紅燈追撞車禍，波及停紅燈的2輛機車，撞擊車輛駕駛一度受困車中，警消人員耗時約20分鐘順利救出送醫治療，事故共造成3人受傷送醫，追撞原因是人為或是機械故障，尚待警方進一步調查釐清。

▲雲林莿桐鄉台1丁線大路口今日上午11時許發生一起停紅燈追撞車禍造成三人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲箱型車幾乎沒煞車直接撞擊前方停等紅燈的休旅車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

莿桐西平路7-11路口今日上午11時10分左右，發生一起追撞事故，由黃姓28歲男子所駕駛廂型車，不明原因在沒有剎車的情況下，高速撞擊前方正在停等紅燈、由王姓30歲男子所駕駛休旅車，猛烈撞擊造成廂型車車尾側彈，撞倒機車道上2輛機車，其中一輛機車騎士與遭撞休旅車駕駛僅受輕傷未送醫；衝撞的黃姓駕駛一度受困車中，左腳踝開放性骨折、多處擦挫傷；一輛雙載機車林姓46歲男騎士與77歲女乘客均受輕傷送醫治療。

▲雲林莿桐鄉台1丁線大路口今日上午11時許發生一起停紅燈追撞車禍造成三人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲猛烈撞擊箱型車側彈，撞飛兩輛正停等紅燈的機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

撞擊瞬間曝光，可見廂型車幾乎沒有煞車，追撞力道猛烈，對向車輛駕駛受到驚嚇大叫，斗六警分局表示，該事故無酒駕情事，箱型車為何未紅燈未減速造成追撞原因，尚待進一步調查釐清。並呼籲，行車切勿疲勞駕駛，並應注意車前狀況，才能確保行車安全。 

▲雲林莿桐鄉台1丁線大路口今日上午11時許發生一起停紅燈追撞車禍造成三人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲箱型車駕駛一度受困車中，警消人員耗時近20分鐘助其脫困送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林莿桐鄉台1丁線大路口今日上午11時許發生一起停紅燈追撞車禍造成三人受傷送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色休旅車停等紅燈無端遭撞，車尾嚴重變形擋風玻璃碎裂，幸駕駛僅受輕傷無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►國會職權修正法案成焦點　雲林縣議會藍綠交鋒

►瀕臨絕種貓頭鷹受困鳥網獲救！　超萌瞇眼草鴞順利野放

►國土計畫法嚴重影響雲林發展　張麗善盼中央「保障農業權」

►雲林縣議會「國土計畫法專案報告」 　多名議員發聲捍衛農民權益

►快訊／天道盟精神領袖吳桐潭癌逝台大醫院　享壽75歲

ET快訊
「10萬人沒有綠動員」　柯建銘指民主瘋狗浪已起：民意將大反撲
唐西奇神蹟史上首見！獨行俠晉級機率9成　美媒：看起來要奪冠了
快訊／國道火燒車！北上參加足球賽　32師生狂逃脫險
五月天阿信「我們中國人」燒到無辜4團員！　網吵翻：分黑白臉而
手搖飲「珍奶買1送1」　只有今天
金馬影帝莫子儀發聲「我們的國家」！　網淚推：這波你最勇敢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

西螺早市暴力秀「管理員中盤商打成一團」　莽男妨害公務罪送辦

休旅車等紅燈貨車「無剎車猛撞」波及2機車　3人原地彈飛畫面曝

快訊／國3龍井段火燒車　北上參加足球賽...32師生狂逃脫險

貪賺4萬元報酬幫收「包裹」　高雄男下場關3年

偷看岳母洗澡！妻拒求歡開價「1次5千」　退伍軍人想離婚法官不准

婦深夜站國3匝道口「變雕像」路人嚇一跳　南投警助平安返家

倒楣片！汪星人突竄出「擊落」機車還落跑　騎士慘摔畫面曝

台中機車男深夜自撞護欄昏迷　驚見他無名指「斷落掉路上」

高中生馬稜野溪溫泉秘境溺斃！父母怒告同行軍人　獲判無罪理由曝

快訊／國1南岡山段「4車連環撞」！車流嚴重回堵3公里

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

印男30秒空手劈火磚　超派狂劈29塊創紀錄

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

太陽花十字再現！　立院外10萬人擠爆

解放軍圍台軍演第2天　我三軍戒備就戰術位置

聲樂師評林志炫《千年之戀》讚他技巧高但修音過頭

西螺早市暴力秀「管理員中盤商打成一團」　莽男妨害公務罪送辦

休旅車等紅燈貨車「無剎車猛撞」波及2機車　3人原地彈飛畫面曝

快訊／國3龍井段火燒車　北上參加足球賽...32師生狂逃脫險

貪賺4萬元報酬幫收「包裹」　高雄男下場關3年

偷看岳母洗澡！妻拒求歡開價「1次5千」　退伍軍人想離婚法官不准

婦深夜站國3匝道口「變雕像」路人嚇一跳　南投警助平安返家

倒楣片！汪星人突竄出「擊落」機車還落跑　騎士慘摔畫面曝

台中機車男深夜自撞護欄昏迷　驚見他無名指「斷落掉路上」

高中生馬稜野溪溫泉秘境溺斃！父母怒告同行軍人　獲判無罪理由曝

快訊／國1南岡山段「4車連環撞」！車流嚴重回堵3公里

西螺早市暴力秀「管理員中盤商打成一團」　莽男妨害公務罪送辦

台啤雲豹克羅馬洗刷季初低迷　勇奪T1年度最佳洋將

《狗很優秀》姜亨旭還原「安樂死警犬真相」　哭著現身：牠很痛苦

黃志瑋消失台劇3年近況曝光！　隔15年合體楊冪「揭私下交情」

假麻吉？美前駐歐盟特使：川普懷疑金正恩「會朝他肚子捅刀」

世新大學原資中心智慧傳承　原住民族小畢典傳統禮儀滿滿祝福

休旅車等紅燈貨車「無剎車猛撞」波及2機車　3人原地彈飛畫面曝

等嘸Fed降息！3家華爾街投行估今年無望　一表看各家預測

唐西奇神蹟史上首見！獨行俠晉級機率9成　美媒：看起來要奪冠了

瑤瑤「裙子穿太短」狂洩蜜大腿！彎腰一趴桌…粉絲急喊：露出來了

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

獨／男撞爆一台Maybach　 親友又開一輛來接人

傷者爸籌200萬捐盾牌棍棒　中捷回應

新竹男背遭猛刺4刀噴血亡　5煞判賠498萬

怪叔叔扯女童包包　騎士神救援

墾丁恐怖畢旅！5國中生「集體中邪」昏迷送醫

賀軍翔被控性侵女客　在場人士曝：兩人互動親密

快訊／賀軍翔住處遭搜索！北檢證實查扣手機

長髮男跟高中生變朋友！出院揪健身父回應了

獨／千萬邁巴赫國道被撞翻！車主無傷卻超心痛

小狼狗「封屍美魔女」奇案　遺照神情破心防

獨／女警被指下海崩潰爆瘦　痛哭：要怎麼做人

女員工剛到職就遭性侵！胸前驗出老闆DNA

賀軍翔性侵女客人　赴朋友招待所喝酒出事

更多熱門

相關新聞

倒車壓到自行車　一查要價16萬

倒車壓到自行車　一查要價16萬

一名余姓自小客車駕駛，日前行經南投縣仁愛鄉清境地區超商附近，打算停車購物時，倒車不慎壓到平躺停放路邊的自行車，沒想到該車要價16萬元，網友將現場狀況拍下，並配上字幕說「當你以為只是撞到一輛腳踏車，但結果可能賣車都不夠賠時」，引發熱議。警方表示，後續賠償和解事宜由雙方自行協調處理。

1死104傷！新航宣布「更改航道」避亂流

1死104傷！新航宣布「更改航道」避亂流

雲科大未來學院成果展登場

雲科大未來學院成果展登場

受困鳥網！超萌瞇眼草鴞順利野放

受困鳥網！超萌瞇眼草鴞順利野放

防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

防吊臂砸中捷憾事　交通部增訂捷運兩側「高空吊掛作業」規範

關鍵字：

莿桐鄉車禍雲林追撞事故

讀者迴響

熱門新聞

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

信：我一直都是支持統一的啊

王心凌「我是中華民族一份子」

五月天阿信喊「我們中國人」另4人反應被拍

賀軍翔涉性侵　酒店妹控：事後還打電話給她

即／補教師認同「社運妹最好上」業者解除合作關係

五月天阿信北京開唱喊：我們中國人

萬人圍國會卻自行先拔虎牙　作家分析藍綠白算計

新／統一發票3、4月中獎號碼出爐

30年前1超商抗衡小七　今成時代眼淚

賀軍翔遭酒店紅牌控性侵！招待所豪奢收費額曝

賴清德深夜首度開口　致謝群眾：繼續為民主發聲

即／01：06發生有感地震！台北有感

快訊／太陽花十字再現！立院國會改革抗議人潮爆滿　最新俯瞰圖曝光

國中生疑集體中邪！授籙道長5關鍵斷言：卡到陰

更多

最夯影音

更多

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

舒淇被日女星森星「擠到無奈聳肩」！　她「慘遭主辦除名」大合照只剩半隻手

曾踢爆賀軍翔「喇舌酒店妹」 　葛斯齊現身喊：案情不單純

江啟臣率3立委參加WHA！　朝野暫停衝突鼓掌：台灣加油

聲樂老師再評楊丞琳：音色很美　點出唱法問題「有足夠基礎」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面