休旅車等紅燈貨車「無剎車猛撞」波及2機車　3人原地彈飛畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林莿桐鄉台1丁線一處路口今（25）日上午11時許，發生一起停紅燈追撞車禍，波及停紅燈的2輛機車，撞擊車輛駕駛一度受困車中，警消人員耗時約20分鐘順利救出送醫治療，事故共造成3人受傷送醫，追撞原因是人為或是機械故障，尚待警方進一步調查釐清。

▲箱型車幾乎沒煞車直接撞擊前方停等紅燈的休旅車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

莿桐西平路7-11路口今日上午11時10分左右，發生一起追撞事故，由黃姓28歲男子所駕駛廂型車，不明原因在沒有剎車的情況下，高速撞擊前方正在停等紅燈、由王姓30歲男子所駕駛休旅車，猛烈撞擊造成廂型車車尾側彈，撞倒機車道上2輛機車，其中一輛機車騎士與遭撞休旅車駕駛僅受輕傷未送醫；衝撞的黃姓駕駛一度受困車中，左腳踝開放性骨折、多處擦挫傷；一輛雙載機車林姓46歲男騎士與77歲女乘客均受輕傷送醫治療。

▲猛烈撞擊箱型車側彈，撞飛兩輛正停等紅燈的機車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



撞擊瞬間曝光，可見廂型車幾乎沒有煞車，追撞力道猛烈，對向車輛駕駛受到驚嚇大叫，斗六警分局表示，該事故無酒駕情事，箱型車為何未紅燈未減速造成追撞原因，尚待進一步調查釐清。並呼籲，行車切勿疲勞駕駛，並應注意車前狀況，才能確保行車安全。

▲箱型車駕駛一度受困車中，警消人員耗時近20分鐘助其脫困送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲白色休旅車停等紅燈無端遭撞，車尾嚴重變形擋風玻璃碎裂，幸駕駛僅受輕傷無大礙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）