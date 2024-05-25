稱轉發「社運妹最好上」是反串　補教老師道歉：我非常反對這觀點

▲補教老師言論挨轟。（圖／翻攝自Instagram）

記者曾筠淇／綜合報導

立法院24日續審國會改革法案，民間團體號召群眾聚集在立法院周遭。近日有一名補教老師透過IG限時動態分享他人文章，該文第一行就寫明「社運妹最好上了」，而他本人則寫下「這是真的」。此番言論被大票網友罵翻，補教老師也透過社群道歉，強調「我個人非常反對這種觀點的」。

該名補教老師在IG限時動態轉貼一篇開頭為「社運妹最好上了」的文章，並寫下「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好友們，明天再一起去青島東路集合」。此舉引發外界不滿，不少網友認為老師言行不當、不尊重女性。

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還有網友將補教老師的社群帳號、相關資訊貼在Threads上，提醒大家小心。該名補教老師則在串上留言，「這邊想和大家鄭重的致歉，十分抱歉造成大家的誤會以及不好的觀感」。

▲補教老師道歉。（圖／翻攝自Threads）

補教老師表示，該篇限時動態的文章是朋友截圖給他的，當下他會轉發，是因為想讓大家「欣賞這荒謬的文章」，「順便開自己為什麼5/21會到立院前學運的反串玩笑，不代表我的立場！我個人非常反對這種觀點」。他強調，沒有寫清楚那是反串文是他的疏忽，很抱歉造成大家誤解。

只是道歉內容曝光後，大票網友仍不買單，甚至挖出補教老師其他的負面傳聞。

針對此事，旅思文教社會科教學顧問機構24日晚間發出聲明表示，對於老師在個人社交媒體上不當的言論，「我們要向大家表達誠摯的抱歉」，日後他們將加強合作講師個人操守的檢核與管理，確保事件不再重蹈。

另一家補習班「拓普鵲 Topedia Urocissa」（拓普國際教育）也透過臉書表示，他們已立刻中止與老師的一切合作，並解除對方在機構的所有職務與課程，「此後永久不錄用」，他們絕對支持台灣性別平等的持續發展，將捐給台灣性別平等教育協會、婦女新知基金會、現代婦女基金會、人權公約施行監督聯盟各5萬元，共計20萬元。