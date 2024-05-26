歷經30歲月風霜　虎尾出張所宿舍建築將重生為青創文化空間

▲歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」在2022年獲得地方創生補助修復工程，即將於今年7月底完工。雲林縣政府辦理工地展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」在2022年獲得地方創生補助修復工程，即將於今年7月底完工。雲林縣政府為讓歷史建築的保存修復更貼近民眾，特別於25日辦理工地展，邀請有興趣民眾參與現場導覽，一覽尚未修復完成之日式建築木構造，並與建築師現場交流。

雲林縣長張麗善表示，此建物最後一任住戶為虎尾地政事務所主任許東煙先生，1951年遷入直至1990年代其後代搬離本宿舍後，再無住戶遷入使用，閒置至今。非常感謝文化部地方創生計畫的支持，讓荒廢30幾年的歷史建築得以修復活化為青創文化空間，希望透過工地展讓大家體驗文化資產修復的「厚工」，讓歷史建築的保存修復更貼近民眾。

文化觀光處長陳璧君表示，歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」修復工程由中央補助1176萬元，並以工程經費1450萬元整發包，基地面積656.2m2（約198.5坪），建築本體面積73.86m2（約22坪)、附屬建築面積13.57 m2（約4坪)。於2023年2月開工、預計於今年7月底完工，未來將與前棟「虎尾登記所」形成共同文化場域，規劃為「文化展示空間」、「青創商業空間」作為虎尾鎮文化節點。

建築師黃棟群表示，透過前期基礎調查、修復設計及修復工程詳細記錄原工法與材料，於拆卸過程中所發現到此案歷史建築原施作特殊工法、相關文物及榫接型式。屋頂層施作檜木片防水層、緣側採用鶯飛走廊、室內地坪鋪設襯砂層、木構件上鋼印、早期上棟儀式的幣串及蛇頭對接、車知繼、金輪繼、台持繼、燕尾榫、隅留枘差各木構造榫接等，均讓大家多加認識日式宿舍格局及構法。

文化觀光處補充說明，台南地方法院虎尾出張所（即虎尾登記所）自1921年4月1日成立，初期利用大日本製糖會社所有的「請願巡查派出所」進行增建充當臨時廳舍，1930年4月26日舉行新廳舍落成式及移廳式，遷移後的新廳舍位置(現址)選擇在鄰接虎尾郡役所附近。

根據1933年度《台灣總督府事務成績提要》記載，台南地方法院虎尾出張所官舍新建工程經費支出項目包括新建1棟20坪木造平房官舍以及附屬設施，係為判任官乙種官舍。對照虎尾出張所組織編制來判斷，此棟落成後應作為所長宿舍，極富代表意義。

日治時期虎尾出張所計有 4 任所長，依序為藤村竹次郎、甲斐清人、永野博愛、內藤光英。此案日式宿舍於第3任所長永野博愛任內竣工落成，由此推測永野博愛、內藤光英兩位所長曾居住於此。戰後初編經多次門牌整編，現行門牌為「虎尾鎮中山里 20 鄰林森路一段 501 號」，整編後之戶籍資料以「許東煙」先生為始。伴隨台灣地政事務管轄權的調整，此案日式宿舍管理改屬雲林縣虎尾地政事務所，作為「雲林縣虎尾地政事務所主任宿舍」使用。

▲歷史建築「台南地方法院虎尾出張所宿舍」在2022年獲得地方創生補助修復工程，即將於今年7月底完工。雲林縣政府辦理工地展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）