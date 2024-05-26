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中台灣露營潮強勢「8倍」來襲　引領全民國旅體驗新風暴

▲雲林縣帶領中台灣7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於自己縣市的特色露營、觀光旅遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣帶領中台灣7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於自己縣市的特色露營、觀光旅遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣擁有山、海、平原不同風貌的自然景觀，24日由113年度中台灣區域治理平台主辦縣市-雲林縣，帶領中台灣7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於自己縣市的特色露營、觀光旅遊，期望在旅遊復甦趨勢下，從中台灣出發，帶給全民體驗國旅新選擇，共同提升國內觀光產值。

▲雲林縣帶領中台灣7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於自己縣市的特色露營、觀光旅遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化縣於夏季舉辦的「彰濱－海FUN一夏」活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣長張麗善表示，雲林縣在去年首度成立雲林山區第一座公辦的露營區「樟湖十字關」，今年更結合全國唯一農村型眷村聚落「虎尾建國眷村」忠、孝棟修復工程完工開箱，推出「露營玩文化，在地挺露營」的活動體驗，雲林縣的特色觀光旅遊持續拓展中，希冀透過中台灣區域合作，以1x8的力量將各縣市特色推廣出去，共榮共好，提升中台灣觀光效益。

張麗善指出，中台灣區域是個溫暖且力量強大的平台，每年透過各縣市的緊密合作，讓更多政策、活動擴大拓展至8縣市，台中市的全台第一濱海露營「大安濱海樂園露營區－向海那漾」；南投縣的過往露營嘉年華所訂製的限量禮品及當地農特產品；苗栗縣所帶來露營山景特色，農特產品、伴手禮及客家文化意象；新竹市公園的野餐氛圍搭配海岸線休閒自行車道；新竹縣可愛的皮皮獅帶領著逛老街、吃美食；嘉義市最具代表性的木都文化；彰化縣於夏季舉辦的「彰濱－海FUN一夏」活動。

▲雲林縣帶領中台灣7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於自己縣市的特色露營、觀光旅遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲苗栗縣所帶來露營山景特色，農特產品、伴手禮及客家文化意象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處處長陳璧君表示，近年民眾所追求的觀光旅遊已經朝向戶外、秘境且具特色等面向，享受大自然給予的寧靜舒適感，而中央、地方政府也積極的在推動SDGs永續發展、低碳綠色旅遊，結合此次露營為主題的觀光旅遊推廣行銷，期望讓更多人知曉雲林的特色露營區，其他7縣市也帶來了屬於自己特色的觀光旅遊亮點，聯合行銷點亮中台灣。

陳璧君指出，此次活動地點特別選在虎尾建國眷村舉行，是全國唯一農村型眷村聚落，具備軍眷文化地景與農業自然景觀，更是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點；縣府以食農、環境教育、眷村、創藝為發展四大主題，將原本是被人遺忘的廢墟，成功營造成農村型眷村聚落建築群，年初也剛完成建國一村忠、孝棟及活動中心修復工程，忠棟未來將作為「特色旅宿」，改造空間提供最特別的住宿體驗。

▲雲林縣帶領中台灣7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於自己縣市的特色露營、觀光旅遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化縣所帶來農特產品、伴手禮展示。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

孝棟則作為眷村食堂使用，活動當日邀請虎尾眷村再造協會來安排一場別具特色的餐桌饗宴，結合眷村特色，以及過去虎尾海軍航空隊、廚房倉庫清單進行重製與研發，推出一道道美味佳餚。而本縣「古坑十字關露營區」、「虎尾建國眷村-忠、孝棟」也正進行招租作業，希冀未來能提供給雲林鄉親及外地的觀光客更不一樣的雲林觀光旅遊體驗。

▲雲林縣帶領中台灣7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於自己縣市的特色露營、觀光旅遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣帶領中台灣7縣市共同以「露營」為主題，聯合推廣行銷屬於自己縣市的特色露營、觀光旅遊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
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