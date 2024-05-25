西螺早市暴力秀「管理員中盤商打成一團」　莽男妨害公務罪送辦

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺果菜早市今（25）日早晨發生暴力衝突，兩名男子口角糾紛引起推打，最後在眾人勸說下才放手各退一步，影片被網友上傳至網路《黑色豪門》引起討論，糾紛當下雖然無人報案，但警方於巡網發現主動前往介入偵辦，經蒐證後依妨害公務及傷害罪將動手的林姓男子函送法辦。

▲雲林西螺果菜市場今日上午發生肢體衝突，警方主動介入偵辦將林姓中盤商依妨害公務及傷害罪送辦。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午網路傳出一段「早市0654」影片，事發地點位在西螺建興路舊果菜市場的管理處，該場為當地從凌晨營業至8時的早市批發區。影片中身材壯碩林姓男子為中盤商年約50多歲，與60多歲的蕭姓市場管理員發生口角後引起互嗆、互毆，管理員因身材體力不敵林男，遭壓制於管理處門口紙箱上，眾人出聲勸阻後林才放手。

▲市場管理員不敵中盤商力壯遭壓制於紙箱上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事發無人報警，西螺警分局主動介入偵辦，警方說明，糾紛事件案發於今日近7時，60多歲蕭姓男子為西螺舊果菜市場職員，至攤位收取市税，與50多歲林姓攤商因金額認知不同而產生口角，未料口角後職員返回管理室，林姓攤商心有不甘再度上前理論，雙方進而發生肢體衝突，全案將依妨害公務及傷害罪將林男函送法辦。

西螺警分局呼籲民眾遇到糾紛應理性溝通，切勿藉故生端，警方對任何犯罪行為絕不寬貸，必將不法分子繩之以法，以維護治安。

▲雲林西螺舊果菜市場為早市批發區，營業時間為凌晨3時至8時。（圖／記者蔡佩旻翻攝）