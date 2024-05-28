生命啟蒙教育基金會為花蓮加油　捐贈震災安置兒少百雙球鞋

▲生命啟蒙教育創新基金會拜會花蓮縣政府，捐贈安置兒少百雙球鞋。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

財團法人生命啟蒙教育創新基金會一行人27日拜會花蓮縣政府，捐贈花蓮安置兒少百雙球鞋，縣長徐榛蔚除了感謝社會各界暖心馳援花蓮，也藉此機會行銷花蓮，「震後花蓮依舊很美好」，歡迎大家一起來探索美不勝收的花蓮！

徐榛蔚表示，0403地震後，來自民間的溫暖不斷湧入花蓮，對於花蓮的重建工作，給予極大的力量，強震雖重創太魯閣，但是花蓮仍有許多美景是沒有受地震影響，縣府以最快速度執行災後復原，並提前部署觀光振興，縣府各局處持續落實各項建設、發展大型活動、推動觀光相關產業及特色旅遊，花蓮依舊很美好，歡迎全國鄉親一起造訪美麗的花蓮，用行動力挺花蓮觀光。

本次活動「送愛到花蓮-讀萬卷書 行萬里路 青少年扶助專案」由生命啟蒙教育創新基金會執行長張祐齊發起，張執行長現為開南大學助理教授，畢業於花蓮高中，本於回饋鄉里、關心花蓮地震災後小朋友們的照護，特地邀請基金會董監事、基金會捐助人、基金會成員（花蓮在地企業負責人）共襄盛舉，生命啟蒙教育創新基金會董事長黃振輝表示，希望藉此善舉拋磚引玉，邀請各界共同為災後重建的漫漫長路盡一份心。

基金會成員花蓮在地企業旭悅鋼鐵總經理巫俊良表示，0403地震天災中，在同一片土地上的花蓮人，沒有人可以置身事外，我們熱愛花蓮的心不缺席，秉持企業經營「取之於社會，用之於社會」的信念，用實際行動回饋社會讓愛延續。

活動出席貴賓包含花蓮縣政府社會處副處長黃舒儀、生命啟蒙教育創新基金會執行長張祐齊、董事長黃振輝、基金會捐助人呂秀金、基金會成員劉姵欐、詹雅智、林玉山、賴綉琪、基金會成員花蓮在地企業旭悅鋼鐵總經理巫俊良、林雅芳伉儷等人。