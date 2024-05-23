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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

表決卡誰拿走？藍委曝光第一視角影片　邱議瑩、黄捷偷整排

記者崔至雲／台北報導

立法院17日處理國會改革相關法案，朝野爆發嚴重衝突，後續民進黨PO影片指控國民黨立委徐欣瑩1個人持多張表決卡，疑似作票。不過，國民黨團今（23日）公布影片指出，當時就是因為綠委邱議瑩、黄捷順手拿走藍委整排表決卡，徐欣瑩只好奪回綠委手中的藍委表決卡，根本不是綠營所說的作票。

▲▼國民黨團召開 民進黨 不要做賊喊抓賊 出來面對 記者會 書記長洪孟楷 徐欣瑩 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「民進黨 不要做賊喊抓賊 出來面對」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨書記長洪孟楷指出，17日院會民進黨團用拖延戰術，不斷要求記名表決、重付表決，國民黨一開始同意回座位用表決器表決，但發現綠營不斷想去衝撞韓國瑜、癱瘓議事，因此決定進行舉手表決。

對於民進黨指控徐欣瑩手上多張表決卡，洪孟楷轟，民進黨不要做賊喊捉賊，出來面對，從今日國民黨團曝光的影片就可以知道，民進黨立委把議事人員插在表決器的表決卡抽走，造成表決卡短少，所以在不得已的情況下才進行舉手表決，本來不想講，但沒想到民進黨說藍營委員有拿多張表決卡，但事實真相是徐欣瑩看到綠委拿走藍委表決器的表決卡，藍委要拿回。

▲▼國民黨團召開 民進黨 不要做賊喊抓賊 出來面對 記者會 書記長洪孟楷 徐欣瑩 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

公布影片的是國民黨立委翁曉玲，她指出，517當天，經過兩次朝野協商不成後，下午5點38分綠營就爆發偷走藍營表決卡的事件，當時因為覺得太誇張，因此拿起手機拍下整個過程，同時也喝止他們的行為。

對於外界指控徐欣瑩手上很多表決卡，徐也還原當時狀況指出，她手上的表決卡其實就是國民黨委員的，當時就是看到邱議瑩及黄捷不斷的抽走國民黨立委的表決卡，因此她過去奪回來，本來奪回來後也想要插回去，但因為只要插回去綠委又會抽走，所以當時就把所有表決卡握在手中，根本不是外界所說的作票行為，呼籲民進黨不要再做賊喊捉賊。

▲▼國民黨團召開 民進黨 不要做賊喊抓賊 出來面對 記者會 書記長洪孟楷 徐欣瑩 翁曉玲。（圖／記者屠惠剛攝）

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