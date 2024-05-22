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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院肉搏戰墜落「尾椎骨折」　郭國文將提告4藍委

▲▼民進黨立委郭國文。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委郭國文。（資料照／記者陳煥丞攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立委郭國文今（22日）表示，針對國民黨立委洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡等4人刻意將自己推下高台，將委託律師提告。他表示，517衝突事件中，洪孟楷等藍委不顧別人死活，用暴力將自己推下導致尾椎骨折，將委託律師提告。

立法院會上周五處理「國會改革」法案時，郭國文在進攻主席台過程中，與守護主席台的國民黨立委發生肢體衝突，最終從主席台墜落，導致尾椎骨折。

對此，郭國文今天指出，他之所以要提告，重點在於約束這些暴力藍委行為，過去國會衝突始終保持不傷人的原則，未來也應該有不傷人的觀念。

郭國文舉例，先前國民黨立委江啟臣衝撞主席台時，自己是協同另外3名民進黨立委一同把他扛出去，並不是暴力推他下台。郭也曾勸說時任立委蔣萬安要顧好形象，讓蔣自己默默離開，並沒有使用會導致人受傷的手法。

郭國文痛批，洪孟楷等人才是真正的出手暴力的人，自己會用司法來告訴大家，暴力的是國民黨。

另針對國民黨團因郭國文搶走立法院秘書長周萬來文件一事，要將他移送紀律委員會，郭國文則認為，自己手始終都在文件上，過程中周萬來沒有跌倒也沒有受傷，並非暴力搶奪，而是議事杯葛手段。

除此之外，郭國文指出，周萬來的職務來自政治任命，讓他中立性備受質疑，許多黨團成員都提出，517立法院表決時，周萬來公然違反《立法院議事規則》第37條中，無視修正動議表決時應宣讀的規範。

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