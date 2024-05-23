曝收到線報！傅崐萁：民進黨動員中南部黑道　要求警政署保護藍委

記者崔至雲／台北報導

立法院明（24日）將繼續處理國會改革相關法案。今午國民黨團舉行黨團大會，總召傅崐萁會後指出，已收到線報，民進黨動員中南部黑道到台北，欲傷害在野黨立委，要求警政署在國會改革法案三讀通過前，全程保護人身安全。

▲ 國民黨總召傅崐萁。（圖／記者呂佳賢攝）



傅崐萁指出，針對明天院會，國民黨會進行兩天兩夜的排隊，希望在明天能夠正式的送案，希望能夠完整聚焦在國會改革相關的法案，這是一個全世界先進民主國家都非常成熟的法案，唯獨在台灣執政的民進黨用各種暴力手段來破壞議事程序，甚至用各種拖延中傷謠言抹黑。

傅崐萁透露，他們收到一個難過的消息，明天民進黨不只在立法院要做人身的謾罵，他們明天也要暴力攻擊，國民黨再次譴責暴力，希望民進黨懸崖勒馬，尤其是民進黨團總召柯建銘，到底是柯個人的意志，要來拳腳相向、暴力對付在野黨？還是賴清德總統再三表達的「少數服從多數」已經無效，無法約束柯建銘？明日嚴正以待。

此外，傅崐萁說，他們也收到線報指出，稱民進黨已動員中南部黑道到台北，對所有在野黨立委做人身殘害。如果在野黨立委遭到不明人士的人身攻擊，不只行政院長卓榮泰應下台，內政部長劉世芳要下台，警政署長張榮興要下台，這是台灣在全世界的最嚴重恥辱，也就是國會議員被外面的不良黑道分子攻擊。

傅崐萁說，國民黨團要求警政署，對52位國民黨立委在國會改革無法三讀通過以前，要全程保護52位所有在野黨立委的人身安全、出入平安，並且再次譴責暴力。