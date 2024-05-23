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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立院表決卡案外案！黃捷影片打臉　柯建銘揭韓國瑜「一句話」洩底

記者呂晏慈／台北報導

朝野立委近日為「國會改革」法案爆發激烈衝突，更出現案外案。藍營指控民進黨立委黃捷上周五院會「偷走表決卡」，但黃捷出示影片證據「打臉」，指當天是要把國民黨立委徐欣瑩手中的表決卡還給議事人員，影片中還錄到黃捷對議事人員說：「收起來」，以及民進黨立委吳沛憶糾正說：「（立委）坐在座位才可以發（表決卡）」。民進黨團總召柯建銘今質疑，藍營設計這圈套，立法院長韓國瑜在演什麼？

▲▼立法院院會，朝野三黨進入表決大戰，因議事人員開始分發表決卡，立委徐欣瑩與民進黨吳沛憶、黃捷等人激烈交鋒。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨與民進黨立委上周五為表決卡在立法院會爆發口角。（圖／記者李毓康攝）

針對立法院會上周五表決卡似遺失事件，國民黨團書記長洪孟楷、立委徐欣瑩、翁曉玲今天上午出席「民進黨不要做賊喊抓賊出來面對！」記者會，指控黃捷等人偷走表決卡。

不過，黃捷出示影片證據「打臉」說，聽說國民黨開記者會，指控自己偷表決卡，害他們只能舉手表決，「在此還原影片，請大家看看，是誰手上藏一堆表決卡」，事實是，徐欣瑩一人手中藏了5、6張表決卡，想要代按，被民進黨立委發現，自己把卡拿去還給議事人員，跟他說「這些人都不在，請把卡收起來」，結果徐欣瑩又一把搶走，非常心虛。

「國民黨不敢記名表決、害怕對自己的惡法負責，還要牽拖別人」，黃捷批評，國民黨對3萬個年輕人上街頭抗議黑箱，隻字不提，結果，只敢開記者會炒作這種斷章取義的影片，還沾沾自喜，可悲到不知如何形容。

民進黨團幹事長吳思瑤也聲援黃捷說，這是非常惡劣的含沙射影、造謠抹黑，民進黨團反對立法院會30多年來沒有使用的舉手表決，因為要對歷史負責，就應該坐在座位上，按下表決器，讓議事錄清清楚楚看到，誰支持國會擴權？誰支持查水錶？而不是舉手表決，方便立法院長韓國瑜「做票做到底」。

吳思瑤說，從影片中很清楚看到，是徐欣瑩拿著其他立委的表決卡插入，黃捷前去制止她，這不是做賊喊抓賊，什麼是做賊喊抓賊？

民進黨團總召柯建銘進一步指出，當天他去找韓國瑜，強調立法院表決應該使用表決器，但是當下韓國瑜和議事人員突然很神秘地告訴自己，「表決卡被搶走了，少了5、6張」；他當下疑惑是什麼事情？原來是這個事情，很清楚，藍營設計這樣的圈套，根本是胡說八道，「表決卡很多公卡」，當然可以處理，這不是偷天換日是什麼？韓國瑜在演什麼戲？不應帶頭違法。

當時在場的民進黨團書記長莊瑞雄也證實，當天韓國瑜確實有談到表決卡遺失一事，韓國瑜必須講清楚，是從哪來的資訊？配合國民黨這樣的操作對嗎？也許韓國瑜是善意提醒，但如果不是如此，社會大眾將會認為韓國瑜昏庸、不適任，國會議長應該公正、確保議事順暢。

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