藍委控綠委偷表決卡　吳思瑤曝影片打臉：拿一疊表決卡的是她

記者呂晏慈／台北報導

立法院會上周五為「國會改革」法案爆發肉搏戰，國民黨立委羅廷瑋還爆料，指有議事人員稱有6張表決卡不見，指控是民進黨「已經把藍營的表決卡偷走了」。不過，民進黨團幹事長吳思瑤今（22日）公布一段影片，畫面中國民黨立委徐欣瑩手上拿著一疊表決卡，與民進黨立委發生口角，她說，羅似乎是刻意栽贓，民進黨無從知悉是否有表決卡不見，這是非常欠缺證據的指控。

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）

吳思瑤回應，不曉得羅廷瑋這樣的指控是從何而來？事實上，民進黨根本無從知悉是不是有什麼表決卡不見、幾張卡不見？或者是表決卡真的有不見，那又是誰造成表決卡不見？是誰偷走的？

吳思瑤說，這是非常不負責任的影射，也是公開的抹黑跟造謠，請羅廷瑋不要信口開河，「到底表決卡如果不見了，是誰偷走他的？更不干民進黨團的事，所以指控者要拿出證據，不要這樣來惡意的造謠」。

吳思瑤也說，羅廷瑋的邏輯好怪，民進黨反對舉手表決，因為國會過去35年從來沒有在院會使用舉手表決，《立法院職權行使法》也規定表決器的使用方式，且在立法院議事過程中，她把人不斷遞案要求重新表決、點名表決，不要使用舉手表決，因為舉手表決方便做票，很難在一片混亂當中清點人數，事實上也發生了現場投票人數與在場人數兜不攏的狀況。

吳思瑤並公布一段影片，畫面中徐欣瑩拿著一疊表決卡，被民進黨立委質疑，為什麼手上有這麼多表決卡。她指出，為什麼影片中的徐欣瑩手上有一疊表決卡？她好像成為了議事人員在幫忙插卡，這是不是違反了立法院長韓國瑜自己要求的議場秩序？是誰在破壞秩序？

吳思瑤直言，如果羅廷瑋要影射有表決卡不見了，可能有人偷走了，那他應當先去問問，影片中手拿表決卡的人，是不是有更大的嫌疑？