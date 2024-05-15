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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

赦扁專報蔡清祥請假去「花蓮慰勞」　黃國昌轟：去畢業旅行？

▲▼ 法務部次長黃謀信備詢、立委黃國昌。（圖／記者崔至雲攝）

▲立委黃國昌。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院司法及法制委員會今（15日）邀請司法院、法務部等就總統特赦等議題進行專題報告。不過，會議開始前，召委吳宗憲表示，昨天晚上9點多接到通知，蔡清祥在花蓮，因此今天無法到場，民眾黨召委黃國昌不滿怒轟，是因為明天要總辭了，所以今天就不想來嗎？是最後的畢業旅行嗎？

立法院司法及法制委員會今日請司法院秘書長吳三龍、法務部部長蔡清祥率所屬相關單位列席就「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」進行專題報告，並備質詢。會議開始前，黃國昌會議詢問，他自己相當重視今天的報告，且此事法務部是主管機關，昨天他就一直在等今天會出席的長官名單，結果今天早上才看到法務部部長請假，請問他在花蓮有什麼比這邊更重要的公務？

次長黃謀信回應，部長說今天到花蓮地檢署要慰勞檢警調，以及到更生人團體進行關心、慰勞。黃國昌不滿問，你覺得慰勞及感謝，跟今天報告比起來比較重要嗎？這些事情本來就是法務部的事，但是其他次長不能去感謝、慰勞嗎？為什麼這麼重要的報告他選擇不出席，兩件事情放在天秤上孰輕孰重社會大眾很清楚，為什麼這樣就輕率的請假？因為明天就要總辭，所以今天能混就混嗎？

黃謀信回，這是蔡清祥的既定行程，昨天就到屏東，今天到花蓮。黃國昌問吳宗憲，請問總召是什麼時候排的行程？吳宗憲回，「上禮拜」，黃轟，上禮拜就知道的事情，表示蔡清祥沒把司法委員會當一回事，是總辭的最後畢業旅行嗎？

黃國昌轟，蔡清祥就是沒把召委排定的事情當一回事，他就是這麼不重視今天的事情，上禮拜議程就出來了，但他還是毅然決然去屏東，昨天晚上9點多才請假，「踩準了我不來，你能怎樣」，這樣的表象令人失望。

▲▼ 法務部次長黃謀信備詢、立委黃國昌。（圖／記者崔至雲攝）

▲法務部次長黃謀信備詢。（圖／記者崔至雲攝）

翁曉玲也接著說，她非常同意黃國昌所提的部分，加上次長的回應，部長這樣的行為其實是藐視國會，一副做一天和尚、敲一天鐘，這樣的委員會早就在上週就公佈了，應該知道這件事的重要性，今天質詢的附帶決議他們要嚴厲譴責蔡清祥。

黃謀信再說，蔡清祥陸續有請假，只是一直沒有獲准，昨天晚上9點才獲准，所以沒有臨時請假。黃國昌聽聞更不滿轟，「他陸續請假沒有獲得正面的回應」，那不就是不能請假，就是要他來報告的嗎？他如果有心，他傍晚就該搭火車來台北，他不就擺明沒有要來嗎？晚上9點多還在請假。黃國昌語畢後，黃謀信則默默點頭。

吳宗憲最後緩頰說，蔡清祥確實這幾天透過一些管道希望請假，但他沒有同意，9點多的時候他得到最後一次訊息是他人已經在花蓮，希望新的內閣不要這樣做。
 

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