▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

《鏡新聞》今（15日）公布2024年五月政經民調，民調顯示，總統蔡英文八年施政獲54.1%民眾滿意、38.5%不滿意；若以各領域分析，則國人最滿意國防外交、最不滿住房政策；與前總統陳水扁、馬英九比較，則國人給予蔡英文政府施政平均分數61.49分、馬英九政府平均分數為54.37分、陳水扁政府平均分數為54.29分。

民調顯示，蔡英文8年執政有19.3%民眾非常滿意、34.8%還算滿意、16.2%非常不滿意、22.3%不太滿意、7.4%未表態；統計有54.1%過半數的民眾表達滿意、38.5%表示不滿意、7.4%未表態。

若與年齡交叉分析，40~44歲滿意度61.9%、65~69歲滿意度最高64.6%、70歲以上滿意度63.7%；政策部分，國人對於國防外交滿意度18.6%最高、次為性別平權滿意度18.2%、醫療衛生滿意度15.3%第三；在最不滿意的施政面向，以住房政策22.9%不滿意度最高，第二為經濟發展不滿意度為16.1%、第三為交通安全不滿意度14.2%。

若與前總統陳水扁、馬英九進行滿意度評分（0分表示非常不滿意、100分表示非常滿意），整體來說，國人給予蔡英文政府施政平均分數61.49分、馬英九政府平均分數為54.37分、陳水扁政府平均分數為54.29分。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年5月12日至5月13日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話541人、手機538人，共1,079份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.98%。

調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台；經費來源：鏡電視。