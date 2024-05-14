傳蔡英文17日特赦陳水扁　民進黨團毫無所悉：尊重總統職權

▲為「嘉義政壇大哥」陳明文慶生，陳水扁憶往事感謝昔撤簽罷免案。（圖／翻攝自陳水扁臉書）



記者杜冠霖／台北報導

前總統陳水扁昨出席民進黨前立委、英系掌門人陳明文70大壽壽宴。由於近期又傳出陳水扁將獲特赦一事，時間點就在16日行政院內閣總辭後，相當敏感。綠委今受訪時表示，就是一場生日派對，不需要太多政治解讀。至於特赦一事，綠委強調，這是總統職權，也不是立委、立法院的職權，尊重總統，無法正面評論。

對於陳水扁出席陳明文壽宴，吳思瑤受訪時表示，陳明文壽宴就是一場生日派對，不需要太多政治解讀，陳明文在政壇影響力大、是大佬前輩，過生日自然各方貴客都會獻上祝福，就如此簡單，不需要有太多政治想法，祝他生日快樂。

媒體也關注，是否在17日特赦陳水扁？民進黨立委林楚茵表示，特赦這個議題已經討論非常久，就法律已經定讞部分，總統可以給予特赦、這是總統職權，如何評估跟考量有其法律程序，不用特別把所有事情都政治化、用政治角度思考，若確實有這樣的選項就應該依法執行。

吳思瑤則表示，陳水扁是不是會經由特赦，到目前為止，民進黨團沒有任何訊息，也沒有清楚可以被參酌的文件、討論都沒有，無法評論這件事，這是總統職權，也不是立委、立法院的職權，尊重總統，無法正面評論。