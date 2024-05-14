屏東監獄+屏東科技大學合作　引進關懷犬緩解受刑人壓力

▲屏東監獄14日與國立屏東科技大學簽訂策略聯盟備忘錄， 。（圖／鍾佳濱服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部矯正署屏東監獄今(14)日與國立屏東科技大學簽訂策略聯盟備忘錄，在法務部部長蔡清祥、立法委員鍾佳濱的見證下，結合雙方的優勢條件，由屏東科技大學工作犬訓練中心提供專業師資，供屏東監獄推動專屬於矯正機關的「監獄社交關懷犬」訓練課程。

屏東監獄目前有將近2300位收容人，65歲以上收容人有145人、身心障礙的收容人有86人、10年以上長刑期收容人有1082人，老年化、精神問題、家庭支持薄弱成為目前監獄收容人個別處遇的隱憂。

為此，屏東監獄向屏東科技大學遞出橄欖枝，表達希冀能引進關懷犬，達到使受刑人身心放鬆，舒緩監禁壓力，並透過犬隻陪伴，增加個人安全感與減少孤獨感受，降低受刑人身心疾患發作之可能，並規劃工作犬培訓課程，使受刑人具備閱讀犬及社交關懷犬等基礎領犬能力。

蔡清祥部長感謝立法院委員關注受刑人生命教育的議題，以及倡議在監所內推動動物輔助治療，藉由訓犬員的專業指導及悉心規劃，能使收容人進一步瞭解犬隻習性、犬隻訓練及照養技術，進而培養收容人興趣與專業能力，並在潛移默化中達到改悔向上的目標，期待屏東監獄與屏東科技大學能合作順利，開啟矯正機關生命教育的新篇章。