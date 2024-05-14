傳蔡英文將特赦陳水扁　法務部：未定讞案件不在特赦範圍內

▲弊案纏身的前總統陳水扁，外傳將獲得特赦，引發爭議。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

外傳蔡英文總統可能會特赦弊案纏身的陳水扁，對此，法務部明日將赴立法院說明並出具報告，法務部指出，特赦為總統職權，但特赦僅限於已經定讞的案件，若是審判中未確定的案件，並非特赦範圍。

陳水扁卸任前爆發一連串弊案，最主要的案件就是「國務機要費案」，另外還包含龍潭購地弊案、前101董事長陳敏薰買官案、教唆偽證案、南港展覽館弊案，以及相關洗錢案。而除了國務機要費、洗錢等案以外，其他陸續定讞，陳水扁最後遭判刑20年、併科罰金2.5億元；另外吳淑珍也遭判刑17年6月，併科罰金1.54億元定讞。

如今傳出蔡英文卸任前將特赦陳水扁，引發爭議。立法院「司法及法制委員會」15日將邀請司法院、法務部等單位，討論「總統行使特赦後，該案未沒收之不法所得及停審未定讞案件之處理」專題報告。法務部也將出具報告說明，而根據法務部先曝光的報告指出，特赦僅限於已經定讞的案件，若是審判中未確定的案件，並非特赦範圍。

該報告開頭就指出，「行使特赦之權，為專屬總統之職權…總統倘欲發動行使特赦權，得依赦免法第6條規定發交研議，至於是否發交研議，仍取決於總統裁量。」而報告中也指出，依《赦免法》第3條規定，「受罪刑宣告之人經特赦者，免除其刑之執行；其情節特殊者，得以其罪刑之宣告為無效。」特赦效力向將來發生，對已執行之刑罰不生溯及既往效力，也就是陳水扁曾經入獄執行的部分，執行就執行了，不在特赦範圍內。

另外報告也提到，「尚未判決確定之案件，應無赦免法第3條特赦適用餘地」，也就是特赦的範圍僅限於陳水扁已經定讞的龍潭購地弊案、前101董事長陳敏薰買官案、教唆偽證案、南港展覽館弊案等案件；至於還沒定讞、停止審理中的洗錢案、侵占公文書案、二次金改部分案件，並未在特赦範圍內。

而針對沒收，報告中也特別指出，「經特赦之個案如有犯罪所得，仍應依確定裁判主文執行沒收」。陳水扁定讞的部分遭宣告沒收罰金2億5千萬元，即使獲得特赦，這部分仍須執行追繳沒收抵償。

報告最後提到，「停止審判案件屬於未經判決確定案件，應由審判機關認定是否原因事實消滅，而可繼續審判」。目前陳水扁因為健康因素獲得保外就醫，也因此獲准法院裁定停止審判。一旦獲得特赦後，先前定讞的部分全部不用執行；但未審結的部分，若法院認為陳水扁健康許可，將裁定繼續審判程序。一旦法院陸續將目前未審結的案件判刑定讞，陳水扁未來還是要入獄執行。