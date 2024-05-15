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高中畢旅堅持遊日、住迪士尼！孩伸手「旅費6萬」他求助：怎辦

▲▼ 迪士尼,東京,東京迪士尼,Disney。（圖／記者施怡妏攝）

▲女兒和同學有安排要住迪士尼。（示意圖／記者施怡妏攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年學生畢業旅行話題不斷，從費用、景點安排、要不要帶手機或錢都引發討論。就有家長表示，讀高中的女兒不喜歡學校安排的行程，打算自己跟同學約去玩，後來卻說「暑假要和同學去日本畢旅」，直接向他討6萬塊旅費。原PO陷入兩難，覺得孩子先斬後奏不對，又不捨不給去，不禁求助其他人會怎麼解決？

這位家長在Dcard發文「小孩的畢業旅行堅持要出國玩」，提到女兒今年高二，幾個月前拿到學校的畢旅通知單，覺得行程不好不想去，希望之後再跟同學私下約出去玩，他沒有想太多便答應了。

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沒想到女兒最近告知，暑假要和同學去日本畢旅，且在幾個月就約好、規劃行程，現在要訂機票、住宿，想跟他拿6萬塊旅費。原PO沒有答應，首先覺得女兒是自己選擇不參加學校行程，就算另外安排，應該以學校畢旅的預算安排喜歡的地方，或在一開始就跟他討論要去哪，「不是什麼都跟同學講好了才來跟家裡拿錢，這樣非常不尊重人。」

女兒一聽就不高興了，「她覺得她有告知我了，而且現在才拒絕同學的話，會影響人際關係，還變成兩邊畢旅都沒去到。」原PO也認同如果真的不讓去，孩子蠻可憐的，但又覺得小孩態度差、先斬後奏都不對，不禁苦惱怎麼辦。

看到貼文後，不少人也無法接受，「先斬後奏蠻不優的欸，如果需要這麼大筆錢，在剛開始討論的時候應該就要告知了吧？」「女兒還沒賺錢，倒是很捨得揮霍，甚至在妳未發脾氣前先發飆給您看」、「先斬後奏的態度我不會讓他去耶！我的錢是辛苦賺來，不是天上掉的，憑什麼他跟我要就得給？」

其中，有網友則不禁讚賞原PO女兒很獨立，才高二就有出國自助旅遊的勇氣，「但是錯在以為只要『告知』，父母就必須無條件買單」。他建議，可以跟孩子好好談談不愉快的點，並給出補救措施，像是提供超過預算的借款，「比如原本畢旅是10000，現在日本行要60000，那麼我提供50000借款，畢旅回來後要還，看是打工、紅包錢、往年存款等等來償還。」

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