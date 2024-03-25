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65歲男「獨得562億元獎金」突然失蹤　鄰居擔心：很怕他被綁架

65歲男「獨得562億元」後突然失蹤　鄰居擔心：很怕他被綁架。（圖／翻攝自Facebook）

▲男子傳出中大獎後，目前下落不明。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國加州65歲男子斯特魯克(Theodorus Struyck)購買威力球樂透(Powerball)，贏得17.65億美元（約台幣562億元）後人卻失去蹤影，近來他的住家還被放置「禁止入侵」的告示牌，讓鄰居擔心他的安危。

來自夏威夷的斯特魯克，於2010年搬到加州弗雷澤公園區(Frazier Park)居住，本月15日被加州彩券官員宣布，他去年10月11日在當地商店購買彩券後，成為贏得17.65億美元大獎的幸運得主。

彩券官員雖然沒有對外透露太多彩券贏家身分，不過當地媒體報導，65歲的斯特魯克已經是一名祖父，居住地就在購買彩券的商店附近，該商店也因為開出大獎，獲得100萬美元（約台幣3,185萬元）獎金。

自從贏得大獎的消息發布後，斯特魯克人也跟著消失，讓鄰居擔心他的安危。幫忙斯特魯克看管房屋的鄰居凱文(Kevin Woten)表示，「我們大家平時都會幫忙注意，很怕有綁匪會出現，突然把他頭套布袋綁架」。

消息人士透露，斯特魯克中獎後因為不想被媒體或外界打擾，才會離開家中，有可能前往聖地牙哥探望家人。鄰居表示，希望特斯魯克未來回家後，要更加小心自身安全問題。

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