防台灣有事！美日安保條約64年最大更新　擬強化駐日美軍司令部功能

▲美國和日本正計劃針對「美日安保條約」進行64年以來最大幅度更新。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國《金融時報》指出，美國和日本正計劃針對「美日安保條約」進行64年以來最大幅度更新，其中為防「台灣有事」情況，傳美方擬調整現行指揮體制，強化駐日美軍司令部功能。

美國和日本正計劃針對「美日安保條約」進行自從1960年簽署以來最大幅度更新，預計將在日本首相岸田文雄4月10日訪美時，與美國總統拜登（Joe Biden）舉行高峰會後發表共同文件。

根據《讀賣新聞》報導，為了配合日本將在2024年底成立指揮陸海空自衛隊的常設組織「統合作戰司令部」，傳美方擬強化駐日美軍司令部功能，提升美日之間相互運用性。

▲日本陸上自衛隊和美軍在鹿兒島縣德野島進行聯合演習 。（圖／達志影像／美聯社）



依照現行體制，據點設於神奈川縣橫須賀市的美國海軍第7艦隊、以沖繩為中心的美國陸戰隊等指揮權，是由位於夏威夷的美軍印太平洋司令部（US Indo-Pacific Command）掌控。

目前位於東京橫田基地的駐日美軍司令部，對於美日聯合訓練的監督、美日地位協定的運用等權力有限。美國憂心在現行體制之下，若發生「台灣有事」的情況，東京與夏威夷因為時差關係，美日的協調較難即時掌握狀況或進行指揮管制。

報導指出，此次修改方向為，指揮權仍在印太司令部，並加強下屬駐日美軍司令部的權限；有可能賦予規劃美日聯合演習或訓練、與日本自衛隊的「統合作戰司令部」協調、資訊共享、物資調度等權限。

此外，為了加強自衛隊與駐日美軍的協調，也有可能在日本境內成立常設美日聯合小組。目前駐韓美軍與韓國軍方的指揮管制一體化，但日本自衛隊與駐日美軍的指揮系統則採分離作法。

報導說，4月舉行美日高峰會，將針對調整指揮管制一事達成大致上的協議，至於詳細內容則在今年內將舉行美日外交及國防部長「2加2」會談研議。