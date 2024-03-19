從5歲就認識一起長大　男發現多年好友是「阿姨請的演員」崩潰

▲男子發現被阿姨欺騙多年。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約男子勞森(Lawson Spolansky)近來在網路上自爆，他意外發現從5歲就結識、一起長大的朋友，竟然是阿姨花錢聘的演員，勁爆故事在網路上瘋傳，獲得140多萬點閱。

出生富裕家庭的勞森在TikTiok影片中表示，2012年7月他5歲時，獨自在操場玩單槓不小心受傷，因此結識一名叫做德克斯特(Dexter)的金髮男孩，後來又發現2人同班，便漸漸成為好友。

2018年時，德克斯特邀約勞森一起去巴黎、西班牙和加州旅行，讓他非常期待，然而之後對方卻突然找各種理由取消旅行，結果後來看到自己阿姨和德克斯特媽媽一起在加州旅行的照片，他好奇詢問德克斯特，對方也只是隨便應付過去，他雖然覺得奇怪但沒想太多。

勞森表示，又過了幾年，2021年他和一名在德克斯特家打工的男子交往，才從男友口中知道驚人真相，原來德克斯特的母親其實是經紀人假扮，對方真正的母親和阿姨是好朋友，阿姨當年因為擔心他會成為問題兒童，才花錢請德克斯特當他朋友，以幫助他的人生走上正途。

勞森後來和德克斯特對質，對方也承認了這些指控，他在影片中傷心表示，「原來我這輩子從來沒有過真正的友情，我現在不知道我該怎麼辦」，並且強調他這輩子都不會原諒阿姨。

影片獲得上萬網友留言，許多網友表示，「太誇張了吧，這是我聽過最扯的故事」、「我不敢相信，他們竟然聯手騙了你這麼久」、「我的下巴驚訝到快掉下來了」，還有網友建議勞森，可以把這個故事改編成小說或電影。

